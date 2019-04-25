2019-04-25T10:47:08+03:00
Карта Кубани

Делегация Адыгеи встретилась с депутатами Великого Национального Собрания Турции

Представитель парламента Турции приветствовал Мурата Кумпилова, всех членов делегации Адыгеи и сообщил о проводимой работе по созданию договорно-правовой базы России и Турции
Иван ЕГОРОВ
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Представитель парламента Турции приветствовал Мурата Кумпилова. Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеиПредставитель парламента Турции приветствовал Мурата Кумпилова. Фото: пресс-служба администрации республики Адыгеи
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В рамках официального визита в Анкару Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с руководителем турецко-российской межпарламентской группы дружбы Великого Национального Собрания Турции Муратом Байбатуром.

Представитель парламента Турции приветствовал Мурата Кумпилова, всех членов делегации Адыгеи и сообщил о проводимой работе по созданию договорно-правовой базы России и Турции. Мурат Байбатур отметил высокий уровень взаимоотношений между странами.

«Мы видим сильную политическую волю Президента Турции и Президента России в деле укрепления связей. На основе этого и в соответствии с желанием наших народов сегодня мы говорим о развитии широкого спектра отношений и тоже стараемся внести свою лепту через развитие межпарламентского взаимодействия. Для этого создаются рабочие группы дружбы между нашим парламентом и Госдумой. В данной связи мы приветствуем контакты, в том числе и с сенатором от Адыгеи Муратом Хапсироковым», – сказал Мурат Байбатур.

Парламентарий также назвал символичным визит делегации Адыгеи в дни празднования 99-летия Великого Национального Собрания. Депутаты Турции передали поздравления и жителям Адыгеи с предстоящим государственным праздником – Днём Государственного флага Республики Адыгея.

Мурат Кумпилов поблагодарил за теплый прием, хорошую организацию визита со стороны Посольства, Торгпредства России в Турции и общественных организаций адыгской диаспоры. Глава Адыгеи отметил важность развития отношений как на уровне государств, так и регионов. Глава Адыгеи также указал на серьезные усилия лидеров России и Турции в развитии отношений между нашими странами и роль в этой деятельности парламентариев двух стран.

Мурат Кумпилов выразил удовлетворение и тем фактом, что свой вклад в межпарламентское урегулирование вносят и представители адыгской (черкесской) диаспоры.

«Связи Адыгеи и Турции уходят в далекое прошлое. Подтверждением этому является многочисленная адыгская диаспора, проживающая в вашей стране. В нашей дальнейшей совместной деятельности мы будем опираться на созданные Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом внешнеполитические условия, использовать все возможности адыгской диаспоры. Поэтому для нас важно развитие многоплановых контактов и приятно, что наши соотечественники проявляют высокую гражданскую позицию в Турции, активно участвуют в реализации значимых проектов вашей страны», – отметил Мурат Кумпилов.

Мурат Байбатур уточнил, что черкесы традиционно представлены в системе органов государственной власти Турции и принимают активное участие в созидательных проектах страны.

Присутствующие на встрече депутаты – представители черкесской диаспоры заявили о готовности оказать поддержку Адыгее в налаживании контактов как в официальных структурах, так и на уровне гражданского общества.

«Для развития отношений важен комплексный подход и всесторонняя поддержка, сплоченность власти, бизнеса и общественности. Тем более приятно, когда инициаторами укрепления взаимоотношений выступают черкесские общественные объединения, чиновники, депутаты. Уверен, такие усилия уже запрограммированы на успех и дадут хороший результат», - отметил Глава РА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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