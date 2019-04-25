Группа «Любэ» сняла клип на песню, посвященную Крымскому мосту

Группа «Любэ» представила композицию «По мосту». Это песня про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого можно легко добраться по мосту через Керченский пролив. На песню музыкальный коллектив уже снял видеоклип. Он доступен в социальных сетях группы «Любэ».

Фото: Инфоцентр Крымский мост.

Авторы песни – композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Она записана с участием солисток группы «Фабрика», которые исполнили бэк-вокальные партии. Александра Савельева, Ирина Тонева и Александра Попова также снялись в видеоклипе.

Фото: Инфоцентр Крымский мост.

- Первый раз мы увидели Крымский мост ночью, когда добирались из аэропорта на полуостров для работы над клипом. Мост с арками выглядел завораживающе. Рядом горели огни стройки железной дороги. Там работают круглосуточно. Это большой труд, такое нужное и важное дело, - рассказали солистки группы «Фабрика».

Фото: Инфоцентр Крымский мост.

- По сценарию все происходит на черноморском побережье. Туда солист группы «Любэ» Николай Расторгуев приехал отдохнуть с другими участниками коллектива – клавишником и баянистом Виталием Локтевым, барабанщиком Александром Ерохиным и бэк-вокалистом Алексеем Кантуром, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Инфоцентр Крымский мост.

Герои клипа по пути в Крым пересекают на автомобиле Керченский пролив. В этом эпизоде показаны панорамные съемки моста.

- Крымский мост – сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту, - рассказал Николай Расторгуев.

Крымский мост уже вдохновлял людей на песни и стихи. Во время стройки автодорожной части на творческий конкурс народные поэты и музыканты прислали более 2,5 тысяч работ. Песни про Крымский мост прозвучали на крупнейших музыкальных площадках страны в исполнении Ольги Кормухиной, Олега Газманова, Дениса Майданова, Дмитрия Харатьяна, Александра Скляра.

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