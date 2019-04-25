Спикер Великого Нацсобрания Турции и Глава Адыгеи заявили о значимости укрепления российско-турецких отношений

Руководитель турецкого парламента передал приветствие и пожелания успешных деловых связей от Президента Турции Реджепа Эрдогана, с которым накануне обсуждался официальный визит Адыгеи в Турцию.

Мустафа Шентоп отметил важность развития региональных связей на крепкой политической основе. Спикер Великого Национального Собрания подчеркнул, что отношения между странами развиваются на крепкой политической основе. 8 апреля состоялась встреча двух лидеров наших стран – Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

«Также в апреле в рамках 140-й Ассамблеи МПС я встретился с Председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным. Готовится визит в Турцию Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Мы с удовольствием встретим и готовы к сотрудничеству. Мы придаем большое значение работе между регионами в рамках российско-турецких отношений. В нашей стране живёт много выходцев с Кавказа. Адыгская диаспора вносит большой вклад в развитие нашей страны во всех сферах жизни. Ваш визит имеет большое значение не только для развития связей с диаспорой, но и для укрепления российско-турецких отношений», - отметил спикер Великого Национального собрания Турции.

Мустафа Шентоп также отметил важность развития торгово-экономических отношений и приветствовал намерения по заключению новых деловых контактов в ходе визита делегации Адыгеи, положительно оценил уровень побратимских отношений между городами Турции и Адыгеи.

Глава Адыгеи поблагодарил за теплый прием и сообщил о конструктивном диалоге на состоявшейся встрече с депутатами Великого Национального Собрания. Отдельные слова благодарности Глава Адыгеи передал в адрес Президента Турции за теплые слова и пожелания нашей делегации в деле развития деловых, образовательных и культурных контактов. По мнению Мурата Кумпилова, способствовать этому будет высокий уровень политических отношений между странами и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству всех сторон.

«Отношения между странами укрепляются, в том числе и на межпарламентском уровне. В этом большая роль принадлежит лидерам наших стран. На своем уровне мы готовы делать все от нас зависящее для дальнейшего развития связей в разных сферах жизни. Спасибо вам, уважаемый спикер Великого Национального Собрания, за готовность к сотрудничеству. Мы заручились поддержкой Посольства и Торгпредства России в Турции. Уверен, продолжением сегодняшнего визита станут новые проекты», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В завершение Глава Адыгеи пригласил партнёров из Турции посетить республику для продолжения диалога и знакомства с регионом.