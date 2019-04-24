2019-04-25T12:28:47+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи почтил память погибшего Посла Андрея Карлова

Сегодня в ходе посещения Посольства России в Турции Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов почтил память погибшего Посла РФ в Турции (2013 – 2016 г.г.) Андрея Карлова
Иван ПЕТРОВ
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Фото: пресс-служба администрации Республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации Республики Адыгея
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В церемонии возложения цветов к бюсту Андрею Карлову приняли участие советник Посольства России в Турции Александр Епифанов, Торговый представитель Российской Федерации в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин, руководитель Администрации Главы РА и Кабмина РА Мурат Тхакушинов, помощник Главы РА по инвестиционной политике Петр Гарнага, члены делегации Адыгеи.

Напомним, Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 г от рук террориста, который выстрелил в спину дипломату во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

Глава Адыгеи отметил значимость сохранения мирных и стабильных отношений между странами и готовность Адыгеи содействовать этому процессу, в том числе в сотрудничестве с адыгской диаспорой Турции. После возложения цветов к бюсту дипломата прошла минута молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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