Глава Адыгеи почтил память погибшего Посла Андрея Карлова

В церемонии возложения цветов к бюсту Андрею Карлову приняли участие советник Посольства России в Турции Александр Епифанов, Торговый представитель Российской Федерации в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин, руководитель Администрации Главы РА и Кабмина РА Мурат Тхакушинов, помощник Главы РА по инвестиционной политике Петр Гарнага, члены делегации Адыгеи.

Напомним, Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 г от рук террориста, который выстрелил в спину дипломату во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

Глава Адыгеи отметил значимость сохранения мирных и стабильных отношений между странами и готовность Адыгеи содействовать этому процессу, в том числе в сотрудничестве с адыгской диаспорой Турции. После возложения цветов к бюсту дипломата прошла минута молчания.