2019-04-25T13:31:40+03:00
Карта Кубани

Мурат Кумпилов поздравил представителей черкесской диаспоры Турции с Днем Государственного флага Республики Адыгея

Они развернули огромное полотнище -флаг Адыгеи, являющийся общенациональным флагом адыгов во всем мире
Иван ЕГОРОВ
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Официальный визит делегации Адыгеи продолжился в городе Дюздже. У въезда в город кортеж делегации встретили автомобили с флагами Адыгеи и сопровождали до площади, где Главу республики Мурата Кумпилова радушно встретили представители адыгской диаспоры. Они развернули огромное полотнище -флаг Адыгеи, являющийся общенациональным флагом адыгов во всём мире.

Глава Адыгеи поздравил всех с праздником и отметил значимость сохранения национальной идентичности.

«Спасибо вам за такой радушный прием. Мы прибыли к вам большой делегацией и символично, что приезд совпал с Днём Государственного флага Республики Адыгея. Он олицетворяет единение нашего народа, которое дает созидательную энергию и стремление сохранять, а также приумножать историю и наши общие достижения. С праздником вас, дорогие друзья», - обратился к собравшимся Мурат Кумпилов.

Встреча завершилась импровизированным концертом и адыгэ джегу.

Напомним, флаг Адыгеи является государственным символом Республики Адыгея. Был утверждён 24 марта 1992 года законом Республики Адыгея № 2 «О Государственном флаге Республики Адыгея». А 1 августа 2013 года был принят республиканский закон, которым дата 25 апреля установлена памятным днём — Днём Государственного флага Республики Адыгея.

Ежегодно в честь праздника национальные общественные движения Адыгеи, регионов и стран проживания черкесов организуют цикл мероприятий. В этом году одним из них стал уникальный проект «Три страны, три континента — один мир». В его рамках представители «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» республики и альпинисты Адыгеи 5 апреля одновременно развернули флаг Адыгеи в Майкопе, на горе Килиманджаро и на вершине вулкана Орисаба. Теперь число участников проекта расширилось. Сегодня представители черкесских диаспор развернули флаг Адыгеи в ряде регионов России и странах мира, в том числе в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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