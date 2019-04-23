2019-04-25T13:47:13+03:00
Карта Кубани

Официальная делегация Адыгеи прибыла с деловым визитом в Турцию

Начался четырехдневный визит официальной делегации Республики Адыгея в Турецкую Республику. Цель визита – расширение торгово-экономических и культурно-образовательных связей с Турцией, а также развитие отношений с адыгской диаспорой
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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В состав делегации под руководством Главы РА Мурата Кумпилова вошли члены Кабинета министров РА, представители делового сообщества республики, ректоры АГУ, МГТУ, лидер общественного движения «Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» РА. Национальную культуру Адыгеи представят артисты ансамблей «Нальмэс» и «Исламей».

«Сегодня сотрудничество России и Турции становится всё крепче. Президенты России и Турции многое делают для развития связей между нашими странами. Считаю важным дальнейшее укрепление всесторонних отношений между Россией и Турцией. Для этого в контексте российско-турецких отношений актуальны и встречные шаги на уровне регионов», - отметил Мурат Кумпилов.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Глава республики выразил уверенность в том, что визит делегации Адыгеи в Турцию станет хорошим прологом для новых взаимовыгодных проектов. Со своей стороны, руководство республики готово к укреплению диалога, будет поддерживать все перспективные и надежные начинания.

Для результативности визита составлена интенсивная деловая программа. Она включает в себя серию мероприятий и переговоров в трех городах Турции. В частности, запланированы встречи с министром торговли Турции, руководством Анкары, Стамбула и Дюздже, членами Великого Национального собрания Турции с участием депутатов – представителей черкесской диаспоры.

Также состоятся мероприятия бизнес-формата, где будет презентован инвестиционный и экономический потенциал Адыгеи. Пройдут переговоры с представителями адыгской диаспоры Турции, бизнес-сообществом страны.

Кроме того, состоится встреча с руководством и студентами университета Дюздже. В рамках визита планируется участие делегации в открытии Дома черкесской культуры, а также выступление Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» и Государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи «Исламей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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