«Это будет город-государство»: Краснодар предложили объединить с Ростовом-на-Дону и Ставрополем

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин размышляет над вариантами равного развития всех регионов страны. Жизнь во всех губерниях и краях сильно отстает от той, что имеют обе столицы - Москва и Санкт-Петербург. А уверенный рост экономики и уровня жизни показывает только нефтедобывающий Север.

10 регионов страны обеспечивают 55 процентов НДФЛ в российской казне, а также 57 процентов налога на имущество.

- На Чукотке в прошлом году бюджетные расходы на одного жителя составили 700 тыс. рублей, а в Дагестане — около 30 тыс. рублей, - заметили участники заседания Совета законодателей РФ, прошедшего вчера, 24 апреля.

Алексей Кудрин добавил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по такому же показателю на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину. Необходимо что-то предпринимать, потому что Москва и Питер продолжат оттягивать ресурсы на себя, повышая планку всем остальным.

Выход глава Счетной палаты видит пока в одном - развитии метрополий. Это такой античный термин, применяемый к городам-государствам по отношению к своим колониям. В данном случае, метрополия — это одна столица для тех областей и краев, которые объединятся.

Кудрин считает, что экономический рост своим территориям дало бы объединение Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя; Самары, Казани, Ульяновска и Тольятти; Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска; Томска, Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка.

- Они тяготеют друг к другу, часто обмениваются рабочей силой, - пояснил свою логику Кудрин.

Действительно, многие из перечисленных регионов не имеют достойного автомобильного сообщения друг с другом, а сообща могут решить наконец эту проблему.

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА

В парламенте Кубани идею Кудрина считают преждевременной.

- Честно говоря, такое предложение ничего, кроме скепсиса не вызывает, - прокомментировал «КП» - Кубань» депутат Законодательного собрания Краснодарского края Николай Петропавловский. - Объединив города, мы лишь создадим еще одного неповоротливого монстра. Каждый из перечисленных городов агломерации являются столицами своих субъектов, а мы знаем, что у столиц очень много функций. Боюсь, что для населения такого региона-гиганта будет масса неудобств. Кроме того, совершенно необязательно заниматься административным переделом, достаточно просто возродить действовавшие в советское время тесные экономические связи. Понятно же, например, что в Ростове была хорошая техническая база, там производились одни из лучших комбайнов в стране. А на Кубани было что ими убирать. Сейчас эти связи ослабли. Что касается Зауралья, то там такие колоссальные расстояния между населенными пунктами, что ни одна агломерация не выдержит их.