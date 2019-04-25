Речные трамвайчики в Краснодаре запустят 1 мая

Хорошо сесть на кораблик и прокатиться по реке Кубань. Посмотреть на город, подышать воздухом. Совсем скоро это можно будет снова сделать – уже 1 мая в городе открывается навигационный сезон. На воду спустят сразу два теплохода – «Дон» и «Кубань». И ходить по реке они будут до глубокой осени.

- Теплоходы обычно выходят из спячки к майским праздникам, - рассказали в Кубанском речном пароходстве. – В эти дни горожане и гости Краснодара проводят много времени в парках, на природе. И катаются на корабликах.

Теплоход «Дон» будет курсировать по нечетным часам и начнет работать с 11:00, «Кубань» выйдет в рейс с 12:00 и станет развозить пассажиров по четным часам.

Прогулки – часовые. Но можно попасть еще и на двухчасовые и пятичасовые прогулки. Их расписание обещают опубликовать к 1 мая. Правда, на длительное путешествие необходимо записаться заранее. Причем если не наберется необходимое количество человек (не меньше пяти), теплоход не пойдет по реке.

И «Дон» и «Кубань» имеют как крытую палубу, так и открытую. На обоих есть столики, за которыми можно попить чай, кофе и похрустеть чипсами или орешками, которые продаются тут же, в баре. Только «Кубань» гораздо больше и вместительнее своего собрата. Теплоход «Дон» вмещает всего 35 человек.

Отправляются оба с пристани в парке 30 лет Победы. Правда, только по загруженности. То есть для одного-двух человек корабль пускать в плавание не будут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/705410" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре начинается сезон навигации.Ольга СУХОВА

Прогулка на теплоходе «Кубань» стоит 380 рублей, на «Дон» - 350. Дети до трех лет катаются бесплатно. А вот за ребятню до 12 лет нужно будет заплатить 250 рублей. Оба теплохода за час идут до Юбилейного микрорайона и обратно.

БУДЬ В КУРСЕ

Пароход можно взять в аренду

Чтобы отметить на теплоходе какое-либо торжество или просто покататься без посторонних, можно его взять в аренду. В Кубанском речном пароходстве за эту услугу берут от 6000 рублей до 17 000. Все зависит от того, в какой день бронировать прогулку и на какой именно кораблик. Аренда «Кубани» выйдет дороже, чем взять в прокат «Дон».