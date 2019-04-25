Футболисты "Сочи" внезапно остались без формы перед матчем, сделали себе новую и выиграли 1:0

9 часов ФК «Сочи» летел на матч против «Луча» с пересадкой в Москве. Игра должна была состояться 24 апреля в 19:00 по владивостокскому времени. Но когда футболисты стали принимать багаж в столице ДФО, поняли, что их форму: тренировочную экипировку, игровые гетры, майки, трусы и даже бутсы у двух игроков - не прилетела. Из-за этого команде могли засчитать техническое поражение и отобрать 3 очка. Хоть голым играй!

На помощь пришел… соперник, проявив настоящую спортивную солидарность. Футболисты «Луча» дали сочинским парням гетры и трусы. Остальную амуницию наши ребята спешно купили в спортивном магазине Владивостока, а свои единственные бутсы игроку, который забил победный мяч, одолжил старший тренер. Коррективы в режим внес и визит северокорейского лидера Ким Чен Ына, из-за которого футболисты добирались пешком до стадиона, поскольку все дороги были оцеплены для безопасности.

Гетры от «Луча» по-братски

- О ситуации с багажом я узнал ночью, за сутки до игры, - говорит Александр Ким, специалист по работе с болельщиками ФК «Сочи». – Я не был на выезде, поэтому проблему пришлось решать удаленно. В 23:30 мне написал спортивный директор Андрей Орлов и сказал что-то вроде: «Наша форма не приехала». Я даже подумал, что он ошибся и написал это не в тот чат. Формы не было, а до игры 12 часов. Авиакомпания сообщила, что доставят часть вещей во 10:30 и 11:00 по местному времени, а полностью экипировку привезут на следующий день после матча. Начальник команды Дмитрий Пусков попросил меня договориться, где напечатать логотипы и номера для игроков, а сам на месте пытался решить вопрос с формой.

В параллельной вселенной состав команды мог бы выглядеть так\ФОТО: пресс-служба ФК «Сочи» П

В итоге Александр Ким обратился к знакомым из рекламных агентств Владивостока. Они вывели его на типографию рядом со стадионом «Динамо», где и должен был пройти матч. По телефону ответил однофамилец Андрей Ким. Благодаря ему команде на футболки нанесли номера и логотипы за 5 часов. Но перед этим предстояло раздобыть майки.

- Во Владивостоке не было магазинов с нормальными футболками, - продолжает Александр Ким. – Мы думали, что в фирменном бутике «Найк» найдутся приемлемые комплекты белых маек, но там висели только хлопковые, которые впитывают влагу. Но все равно мы договорились с магазином, поскольку перспектива техпоражения не радовала. Закупили 19 хлопковых маек по 500 рублей. Начальник команды позже их забрал и начал клеить на них макеты из типографии.

В магазине была только хлопковая форма\ФОТО: пресс-служба ФК «Сочи»

Параллельно с этим на команде предложил помощь ФК «Луч», который узнал о проблеме соперника из соцсетей. Руководство клуба одолжило сочинцам гетры и трусы. Но оставался небольшой казус – номера на трусах и футболках отличались. Так и пришлось играть.

- «Луч» поступил по-человечески, - продолжает Ким. – Огромное им спасибо!

Как нападающий «Сочи» бегал по Владивостоку, чтобы купить бутсы

С формой вопрос удалось решить, но у двух игроков не было бутс. Из-за казуса с формой у команды даже не прошла предыгровая тренировка, а тренер ограничился теоритическим занятием в гостинице. Если Алексею Померко обувь дал его одноклубник Николай Заболотный, ему бутсы привезли утренним рейсом, которая подошла по размеру, то нападающему Николаю Обольскому пришлось размяться, бегая по магазинам Владивостока в поисках профессиональной обуви.

- В этот день было еще два рейса в 10:30 и 11:30, и я надеялся, что приедут хоть какие-нибудь мои вещи. Когда у нас была теория, и мы уже понимали, что наш багаж не приедет, Василич, старший тренер Александр Васильевич Новиков, предложил взять его «лодочки». Но сначала я помчался по магазинам. Приехал в несколько магазинов и только в одном были профессиональные бутсы, но они не подошли по размеру. В общем, обувь Василича мне была как раз. Щитки мне одолжил Ростислав Солдатенко, вратарь. Я вышел на замену на 65-й минуте и через 2 минуты забил! Теперь меня подкалывают в команде и спрашивают, буду ли я проставляться Василичу?

Клуб не приуныл и прикольно обыграл казус в соцсетях\ФОТО: пресс-служба ФК «Сочи»

Так или иначе, но сочинцы победили со счетом - 0:1. Победный гол забили бутсами Василича. А хлопковые майки по 500 рублей клуб привез с собой и планирует устроить аукцион для болельщиков в соцсетях 26 и 27 апреля.