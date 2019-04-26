Тест «КП»: Как узнать, что ты здоров
Порой жители Краснодарского края откладывают профилактические осмотры из-за обычной лени или банальной нехватки времени. Но все же не стоит забывать - любое заболевание легче и дешевле предотвратить, чем лечить. «КП» подготовила для вас простой тест, который поможет получить информацию о состоянии своего организма, не выходя из дома. Ответив на 10 вопросов, вы сможете узнать, в порядке ли ваше здоровье или пора обратиться к специалистам.
Ответьте «да» на те утверждения, которые верны для вас. Если они неверны, ответьте «нет».
1. Вас часто раздражают окружающие?
Да - 2 балла;
Нет - 0 баллов;
Фото: PHOTOXPRESS
2. Вы чувствуете себя измотанным (-ой) и истощенным (-ой) без видимых на то причин?
Да - 2 балла;
Нет - 0 баллов;
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
3. Вас беспокоит странный ритм сердцебиения?
Да - 2 балла;
Нет - 0 баллов;
Фото: Евгения ГУСЕВА
4. Вы замечаете у себя рассеянность и ухудшение памяти?
Да - 2 балла;
Нет - 0 баллов;
Фото: Евгения ГУСЕВА
5. Вы испытываете дискомфорт или боль в суставах?
Да - 2 балла;
Нет - 0 баллов;
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
6. Вы мучаетесь от бессонницы: вам трудно уснуть, часто просыпаетесь ночью?
Да - 2 балла;
Нет - 0 баллов;
Фото: Евгения ГУСЕВА
7. У вас бывают головокружения?
Да - 2 балла;
Нет - 0 баллов;
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
8. У вас появилась отечность под глазами?
Да - 2 балла;
Нет - 0 баллов;
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
9. Вы часто простужаетесь?
Да - 2 балла;
Нет - 0 баллов;
Фото: Иван ПРОХОРОВ
10. Как часто вы занимаетесь спортом?
Каждый день - 0 баллов;
Раз в месяц - 1 балл;
Никогда - 2 балла.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ИСТОЧНИК KP.RU