Тест «КП»: Как узнать, что ты здоров

Порой жители Краснодарского края откладывают профилактические осмотры из-за обычной лени или банальной нехватки времени. Но все же не стоит забывать - любое заболевание легче и дешевле предотвратить, чем лечить. «КП» подготовила для вас простой тест, который поможет получить информацию о состоянии своего организма, не выходя из дома. Ответив на 10 вопросов, вы сможете узнать, в порядке ли ваше здоровье или пора обратиться к специалистам.

Ответьте «да» на те утверждения, которые верны для вас. Если они неверны, ответьте «нет».

1. Вас часто раздражают окружающие?

Да - 2 балла;

Нет - 0 баллов;

Фото: PHOTOXPRESS

2. Вы чувствуете себя измотанным (-ой) и истощенным (-ой) без видимых на то причин?

Да - 2 балла;

Нет - 0 баллов;

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3. Вас беспокоит странный ритм сердцебиения?

Да - 2 балла;

Нет - 0 баллов;

Фото: Евгения ГУСЕВА

4. Вы замечаете у себя рассеянность и ухудшение памяти?

Да - 2 балла;

Нет - 0 баллов;

Фото: Евгения ГУСЕВА

5. Вы испытываете дискомфорт или боль в суставах?

Да - 2 балла;

Нет - 0 баллов;

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

6. Вы мучаетесь от бессонницы: вам трудно уснуть, часто просыпаетесь ночью?

Да - 2 балла;

Нет - 0 баллов;

Фото: Евгения ГУСЕВА

7. У вас бывают головокружения?

Да - 2 балла;

Нет - 0 баллов;

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

8. У вас появилась отечность под глазами?

Да - 2 балла;

Нет - 0 баллов;

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

9. Вы часто простужаетесь?

Да - 2 балла;

Нет - 0 баллов;

Фото: Иван ПРОХОРОВ

10. Как часто вы занимаетесь спортом?

Каждый день - 0 баллов;

Раз в месяц - 1 балл;

Никогда - 2 балла.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

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