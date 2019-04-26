Спустя 76 лет поисковики разыскали родных летчика из Крымска, сбитого в 1942-м в Липецкой области

Даже спустя десятилетия поисковики умудряются открывать неизвестные ранее страницы в летописи великой истории. Порой им даже удается наладить связь через поколения. И эта история - тому доказательство.

Боец вернулся на Родину

Началось все в 2012 году. 28 июля в селе Васильевка Воловского района Липецкой области поисковики клуба «Неунываки» во время экспедиции наткнулись на обломки истребителя МиГ-1. Внутри боевой машины нашли останки пилота, сохранившуюся кожаную куртку летчика и подвесную сумку.

- В ней были документы погибшего пилота: удостоверение парашютиста, лотерейный билет, деньги, - рассказывает руководитель общественной организации «Экспедиционный клуб «Неунываки» Владимир Омельянчук. - Самая главная находка - карточка кандидата в члены КПСС на имя Кузьменко Николая Ивановича 1917 года рождения. Это удивительно, что все вещи уцелели.

Старый снимок, найденный рядом с солдатом, удалось восстановить. Фото: vk.com/neunivaki

Именно по этим документам удалось выяснить, что Николай Кузьменко был родом из деревни Кеслерова (ныне село Кеслерово. - Авт.) Крымского района Краснодарского края. Окончив Качинскую Краснознаменную военную авиационную школу, он за короткое время стал первоклассным летчиком, опытным парашютистом. Совершил порядка 90 вылетов, на его груди красовалась медаль «За боевые заслуги». 7 апреля 1942-го летчик отправился на свое последнее задание. В небе над Васильевкой Липецкой области в неравном бою c фашистскими захватчиками лейтенант погиб. До своего 25-летия Николай не дожил 11 дней.

По словам поисковиков, вещи бойца хорошо сохранились, словно ждали, когда помогут найти хозяина. Фото: vk.com/neunivaki

Дома летчика ждала супруга - Мария Сергеевна Кузьменко. Но в сведениях, которые велись в сельсовете Кеслерово с 1943 года, после того как оттуда выбили немцев, упоминаний о ней нет. Зато были данные о матери лейтенанта - Кузьменко Марфе Степановне. В 1947-м она вышла замуж за мужчину по фамилии Есаулов и уехала за пределы Краснодарского края. Вот только куда - долгое время оставалось неизвестным.

В августе 2012 года герой вернулся на родину. Останки Николая Кузьменко доставили военным самолетом в Краснодар, а затем торжественно захоронили на Сопке Героев под Крымском.

Николая торжественно захоронили на Сопке Героев под Крымском.

На поиски подключили всю Россию

Но на этом поисковики свою работу не закончили - они продолжили искать родственников летчика. Делали сотни запросов, шерстили архивы Минобороны, подключили к поискам коллег из Краснодарского края. А позже даже кинули клич в соцсетях, написав небольшое объявление.

Неравнодушные жители разных уголков России распространяли информацию о поисках в надежде, что смогут помочь. И в 2018-м одно из таких объявлений заметила внучка жены Николая Кузьменко - Ирина Власенко. Оказалось, что Мария Сергеевна даже после окончания войны ждала своего мужа. Надеялась, что он вернется и они заживут как прежде. Но не случилось...

Спустя 10 лет, смирившись с потерей мужа, Мария вышла замуж второй раз, родила ребенка. Но Николая она любила настолько, что даже в новой семье о нем помнят. Молодое поколение хранит все снимки героя.

- Живут они сейчас в Белоруссии. Приехать в Липецк или на Кубань у них пока не было возможности, все-таки расстояние большое. Но мы всегда будем рады их видеть, - рассказал член поискового клуба «Неунываки» Евгений Свиридов. - А что касается вещей летчика, то они хранятся в музее имени пилота, который был создан в средней школе в селе Васильевка. За время поисков Николай Кузьменко стал для нас практически родным, мы о не мне забываем, каждый год приезжаем на его могилу.