Убийство девочки психически больной матерью в Анапе можно было предотвратить, если бы женщину изолировали

В обстоятельствах жуткой трагедии, которая произошла в Анапе, разбираются не только следствие, но и прокуратура. Напомним, 14 апреля в станице Гостагаевской 36-летняя Вероника Д. зарезала в гостях у родственников свою четырехлетнюю дочь Олю. Истинные мотивы убийства выясняются, но на допросе женщина обмолвилась - «зарезать дочь приказали голоса».

Как позже выяснилось, у женщины было психическое расстройство - она страдает шизофренией. Несмотря на это, врачи считали, что Вероника была дееспособна. Прав ее не лишали. Более того, в феврале она устроилась санитаркой в детскую поликлинику...

А незадолго до случившегося женщина проходила очередной курс лечения в анапской психиатрической лечебницы. Но 12-го числа врачи выписали ее на больничный отпуск, а спустя два дня произошло убийство.

Отец убитой девочки считает - если бы она осталась в больнице, трагедии можно было избежать. Догадки мужчины подтверждают в прокуратуре, которая проводила проверку после убийства.

В день трагедии отец собирался увидеться с Олечкой.

- Малолетний ребенок ранее проживал с бабушкой, а также с родителем, страдающим хроническим психиатрическим заболеванием, которая в 2017-2019 годах часто находилась на стационарном лечении в психбольницах, - объясняет «КП» - Кубань» старший помощник межрайонного прокурора Артем Бакумов. - Бабушка не была законным представителем внучки, отец ребенка проживал отдельно.

При этом, как говорят в прокуратуре, руководство психиатрического отделения не информировали органы опеки и попечительства о том, что маленькая девочка долгое время была без попечения родителей.

- У органа опеки и попечительства была достаточная возможность исключить контакт (общение) психически больного родителя с ребенком, соответственно предотвратить его убийство, - добавляет Артем Бакумов. - В целях устранения выявленных нарушений федерального законодательства министру здравоохранения края внесено представление.

А в следственный отдел Анапы направлены материалы проверки для уголовного преследования врачей по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека». В случае, если их признают виновными, им грозят принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Несмотря на то, что Игорь с Вероникой развелись, бывшие супруги все же поддерживали дружеские отношения. По словам отца, он всегда помогал ребенку, гасил счета за квартиру, где жили бывшая жена с дочерью, платил за частный детский сад, покупал одежду, баловал подарками. Больше всего отец любил гулять с дочкой. В день трагедии Игорь собирался увидеться с Олечкой (читайте далее)

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Во время посиделок Вероника взяла на руки девочку, вышла с ней во двор. В руках у женщины нож никто не заметил. На улице мать с дочуркой побыли всего несколько минут, но эти мгновенья оказались последними для малышки (читайте далее)