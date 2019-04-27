Отпуск Анны Нетребко в Краснодаре: кубанское застолье, домашние концерты и фотосессия в народном костюме

Знаменитая оперная дива Анна Нетребко решила провести отпуск вместе со своей семьей. Известная певица родилась и выросла в Краснодаре в семье геолога Юрия Николаевича и инженера связи Ларисы Ивановны. К сожалению, мама артистки ушла из жизни еще в 2002 году. Потому певица старается как можно чаще видеться с отцом. Они вместе путешествуют. Правда, на этот раз Нетребко прилетела в Краснодар сама. Да не одна, а в компании с сыной Тьяго.

Анна с отцом. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Незадолго до поездки певица заболела. Выступив в Королевском оперном театре в Лондоне, Анна собралась в Германию. Но из-за ларингита Нетребко пришлось отказаться от концерта в Берлинской филармонии.

Долгое время она лечилась, все это время певицу поддерживали ее преданные поклонники. Ей писали не только пожелания скорейшего выздоровления, но и рецепты лечебных отваров. Пару дней назад Анна поблагодарила фанатов.

Краснодар для певицы всегда остается домом. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

- Спасибо всем за ваши пожелания! Я выздоровела! Берегите свое здоровье! - подписала певица снимок, на котором она на фоне цветущих деревьев. Многие краснодарцы по живописным пейзажам догадались, что знаменитость приехала домой.

Позже Анна на своей странице в Instagram опубликовала снимки в национальном платье и с платком на голове, фотографии с отцом и сыном Тьяго.

- Дом! - написала она во время очередного своего визита. Своим происхождением Нетребко горда. Несмотря на то, что за ней следят поклонники со всего мира, в своем Instagram она пишет на русском языке, но дублирует все подписи еще и на английском.

Каждый раз, приезжая домой, улыбка не сходит с лица певицы. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Не обошлось в этот раз и без традиционного кубанского застолья. Приезд Анны - всегда праздник для близких. За одним столом собирается не только родня певица, но и ее друзья.

Вся семья знаменитости творческая, потому часто они любят спеть. В этот раз момент выступления Анна успела записать и поделиться с поклонниками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/705708" frameborder="0"></iframe> Юрий Николаевич Нетребко поет Видео: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/.

За пианино сел ее отец, который мастерски сыграл и спел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/705709" frameborder="0"></iframe> Отец Нетребко играет и поет Видео: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago.

Нетребко также поделилась несколькими роликами, где она вместе с родственниками благоустраивает сад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/705710" frameborder="0"></iframe> Нетребко благоустраивает сад в доме отца Видео: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago.

Она заказала несколько композиций, которые украсили двор дома у отца.

- Садовые работы. Бригада «ухнем!» - подписала певица видео.

Вот так сад стал выглядеть после приезда певицы. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Успела Анна увидеться и со своими подругами, которые с нетерпением ждали ее приезда.

По словам Юрия Николаевича, певица в Краснодаре пробудет недолго, всего пару дней. За это время она наберется сил, насладиться южным солнцем и уедет обратно. График Анны расписан на несколько месяцев вперед.