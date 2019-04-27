Отпуск Анны Нетребко в Краснодаре: кубанское застолье, домашние концерты и фотосессия в народном костюме
Знаменитая оперная дива Анна Нетребко решила провести отпуск вместе со своей семьей. Известная певица родилась и выросла в Краснодаре в семье геолога Юрия Николаевича и инженера связи Ларисы Ивановны. К сожалению, мама артистки ушла из жизни еще в 2002 году. Потому певица старается как можно чаще видеться с отцом. Они вместе путешествуют. Правда, на этот раз Нетребко прилетела в Краснодар сама. Да не одна, а в компании с сыной Тьяго.
Анна с отцом. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago
Незадолго до поездки певица заболела. Выступив в Королевском оперном театре в Лондоне, Анна собралась в Германию. Но из-за ларингита Нетребко пришлось отказаться от концерта в Берлинской филармонии.
Долгое время она лечилась, все это время певицу поддерживали ее преданные поклонники. Ей писали не только пожелания скорейшего выздоровления, но и рецепты лечебных отваров. Пару дней назад Анна поблагодарила фанатов.
Краснодар для певицы всегда остается домом. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago
- Спасибо всем за ваши пожелания! Я выздоровела! Берегите свое здоровье! - подписала певица снимок, на котором она на фоне цветущих деревьев. Многие краснодарцы по живописным пейзажам догадались, что знаменитость приехала домой.
Позже Анна на своей странице в Instagram опубликовала снимки в национальном платье и с платком на голове, фотографии с отцом и сыном Тьяго.
- Дом! - написала она во время очередного своего визита. Своим происхождением Нетребко горда. Несмотря на то, что за ней следят поклонники со всего мира, в своем Instagram она пишет на русском языке, но дублирует все подписи еще и на английском.
Каждый раз, приезжая домой, улыбка не сходит с лица певицы. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago
Не обошлось в этот раз и без традиционного кубанского застолья. Приезд Анны - всегда праздник для близких. За одним столом собирается не только родня певица, но и ее друзья.
Вся семья знаменитости творческая, потому часто они любят спеть. В этот раз момент выступления Анна успела записать и поделиться с поклонниками.
Юрий Николаевич Нетребко поет Видео: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/.
За пианино сел ее отец, который мастерски сыграл и спел.
Отец Нетребко играет и поет Видео: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago.
Нетребко также поделилась несколькими роликами, где она вместе с родственниками благоустраивает сад.
Нетребко благоустраивает сад в доме отца Видео: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago.
Она заказала несколько композиций, которые украсили двор дома у отца.
- Садовые работы. Бригада «ухнем!» - подписала певица видео.
Вот так сад стал выглядеть после приезда певицы. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago
Успела Анна увидеться и со своими подругами, которые с нетерпением ждали ее приезда.
По словам Юрия Николаевича, певица в Краснодаре пробудет недолго, всего пару дней. За это время она наберется сил, насладиться южным солнцем и уедет обратно. График Анны расписан на несколько месяцев вперед.
ИСТОЧНИК KP.RU
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