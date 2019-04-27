Три краснодарские красавицы стали полуфиналистками конкурса «Мисс офис-2019»

Тем, кто работает с этими девушками в одном офисе, можно только позавидовать. Каждый день такую красоту видят! Десятый год подряд в России выбирают «Мисс офис - 2019» - лучшую из лучших среди работников различных компаний. Возраст, параметры, семейное положение не важны. Судьи оценивают харизму девушек, понимание специфики работы в офисе.

- Один из этапов на кастинге и на финальном шоу - творческий блок, - рассказывают организаторы престижного конкурса. - Участница показывает другую сторону своей жизни, отличную от офисной. Этот этап позволяет не только справиться со своими страхами, с боязнью сцены и доказать жюри, что даже у обычной офисной сотрудницы есть творческая жилка.

В региональном отборе участвовали 30 очаровательных сотрудниц контор, но лишь трое конкурсанток прошли в полуфинал престижного конкурса.

Весь день с лиц девушек не исчезала улыбка.Фото: Евгения ХИЛЬКО

В тройку попала 32-летняя Дарья Годованец из Крымска. Девушка работает в администрации, но по ее внешнему виду не скажешь, что она строгая чиновница. На высоченных каблуках она дефилировала так, что любая модель могла бы поучиться.

Многие конкурсантки для жюри готовили танцы и песни, а Дарья решила рассмешить членов жюри. Она выступила в стиль stand-up и рассказала о забавных случаях из жизни. Большинство судей признали - в таком образе ранее девушки не выступали. Так что смелость, юмор и природное очарование помогли Дарье попасть в полуфинал.

А вот 25-летняя Юлия Ермилова из Краснодара покорила зрителей и членов жюри своей улыбкой. На сцене конкурсантка чувствовала себя, как рыба в воде. А все потому, что перед зрительным залом она выступает постоянно.

Творческий номер она подготовила вместе с партнером - конкурсантка исполнила настоящий испанский танец. Энергия девушки сразила всех наповал. Так Юлия получила путевку в следующий тур конкурса.

А еще в тройку лидеров попала 26-летняя Кристина Ливадняя. Она исполнила восточный танец, своими плавными грациозными движениями она заворожила всех собравшихся.

Кстати, девушка не только полуфиналистка, но и победительница фотоконкурса «Мисс Офис-2019» по версии читателей «Комсомольской правды» - Кубань». За нее проголосовали 6141 человек.

За Кристину голосовали коллеги из разных уголков России.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Причем, что удивительно, группа поддержки Кристины - коллеги из разных уголков России.

- Я работаю в большой компании, филиалы которой находятся в Пятигорске, Сочи, Новороссийске, Ростове. Когда узнали, что я участвую, то каждый день заходили и голосовали за меня. Поддерживали друзья из Москвы, Владикавказа, даже из Дагестана. Так что в будущем, мне есть, на кого рассчитывать, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Кристина. - А о самом конкурсе я узнала спонтанно. Объявление о том, что идет набор, сбросила подружка. Я решила попробовать, побороть какие-то комплексы, потому просто заполнила анкету и прошла.

Во время визитки девушка сказала, что очень любит путешествовать.

- Я была в Барселоне, мне очень там понравилось. Очень надеюсь, что смогу поехать туда снова, для этого мне нужны два миллиона рублей, - с улыбкой на лице призналась конкурсантка. И теперь она еще на один шаг ближе к своей мечте.

ВАЖНО!

Несмотря на то, что региональный отбор закончился, тройке лидеров пока рано расслабляться. Впереди девушкам предстоит не только придумать свое выступление, но и собрать большую группу поддержки.

В сентябре стартует интернет-голосование за тех, кто достоин пройти в финальный этап конкурса и сразить всех судей наповал. Поддержать наших красавиц может любой желающий.

На сцену в Москве выйдут 30 самых успешных и талантливых девушек. Победа достанется лишь одной. Именно она получит звание «Мисс Офис – 2019», корону и главный приз - два миллиона рублей.