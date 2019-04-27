«Не очко обычно губит»: в краснодарской школе ученики на уроке спели «Владимирский централ»

- Пойдет, разворошит, и вместе согрешим, с той девочкой, что так давно любил, с той девочкой ушла... - поют ломающиеся юношеские голоса.

Видео, на котором школьники исполняют бессменный хит Михаила Круга, набирает популярность. На кадрах, опубликованных одним из родителей школьников, ученики сидят за партами в классе и поют под караоке «Владимирский централ».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/705763" frameborder="0"></iframe> В краснодарской школе ученики поют песни Михаила Круга.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», речь идет о средней школе №84 имени Героя России Игоря Яцкова в Краснодаре.

- Это обычный урок музыки... - рассказывает один из родителей школьника. - В общем, выглядит это так: последние минуты урока посвящены «Пению». Сначала девочки выбрали композицию для общего исполнения (это был музыкальный шедевр Артура Пирожкова), ну, и потом, выбирали мальчики... Педагог, учитель музыки, со своего компьютера запускает песню и понеслась!!! (орфография и пунктуация автора сохранены - Авт.).

Стоит сказать, что большинство ребят в силу возраста куплеты песни знают плохо, а вот припев горланят от всей души.

- А мне на уроках музыки зачем-то про Шостаковича и Скрябина рассказывали, - добавляет недовольный отец.

С его слов, с сыном он провел разъяснительную работу. А вот как к такому методу обучения относится руководство самой школы, пока неизвестно.

Случай, когда песни на уголовную тематику звучат в детских учебных заведениях, не первый. В 2016 году в одной из новосибирских школ учитель музыки раздал семиклассникам текст песни Круга и рекомендовал выучить его к следующему уроку, как домашнее задание. За изучение этого внепрограммного «произведения» учительнице объявили выговор.

СПРАВКА «КП»

Михаил Круг - один из наиболее известных представителей жанра «русский шансон». «Владимирский централ», «Жиган-лимон», «Золотые купола», «Кольщик» - хиты, которые в 90-е годы разошлись по всей стране и звучали из каждого окна.

Писать песни Михаил начал в 14 лет. Блатные выражения для своих песен он брал из словаря выпуска 1924 года для внутреннего пользования НКВД, который приобрел случайно.