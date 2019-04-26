2019-04-26T12:09:27+03:00
Происшествия

На Кубани разыскивают сбежавшую игуану по имени Тимур

Нашедшему разрешат провести с ящерицей фотосессию
Виталий КАРНАУХ
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Тимура не могут найти уже несколько днейТимура не могут найти уже несколько дней
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Анна и Владимир Волкодав приехали из Краснодара в Тимашевск на выходные к родителям. С собой взяли домашнего питомца – игуану по имени Тимур.

- Он любит солнечный свет, питается зеленью, - говорит Анна. - У родителей в огороде стоит теплица, муж оставил Тимура там на несколько часов, чтобы он покушал, и закрыл дверь. А когда вернулся, теплица была открыта - ветром, вероятно.

Оглядев каждый угол, Владимир понял: Тимур сбежал!

- Мы сразу побежали в соседские огороды, все там просмотрели, но питомца не нашли. Но зато вчера на крыше беглеца видела соседка родителей. Его пытались покормить и даже сфотографировали, но поймать не смогли, - говорит хозяйка Тимура.

Игуана была любимым членом семьи

Игуана была любимым членом семьи

Анна и Владимир боятся потерять своего любимчика. За полтора года жизни в их семье эта огромная ящерица стала полноправным ее членом. Тимура выгуливают каждый вечер, у него в квартире есть свой уголок.

- Самое опасное для него сейчас – это собаки. Они могут его загрызть! – рассказывает Анна. – Он очень любит солнечный свет, поэтому старается забраться повыше.

Но от этого поиски игуаны легче не становятся – Тимур умело маскируется под цвет окружающих предметов. Например, в траве может принять зеленый цвет, на дереве – коричневый. Весит питомец больше двух килограмм, а в длину достигает 80 сантиметров. Питается разной травой – от листьев диких одуванчиков до домашней петрушки и укропа.

- Бояться его не стоит, - уверяет хозяйка, - он не кусается, не агрессивный.

Нашедшему игуану семья обещает разрешить провести с ней фотосессию или выдать денежное вознаграждение. Телефон для связи с Анной: 8-(989)-806-25-07

ИСТОЧНИК KP.RU

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