2019-04-26T12:12:58+03:00
Карта Кубани

Адыгея и Турция будут развивать образовательные проекты

В рамках визита в Турцию Глава РА Мурат Кумпилов провел переговоры в ректорате университета Дюздже
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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В рамках визита в Турцию Глава РА Мурат Кумпилов провел переговоры в ректорате университета Дюздже. В них приняли участие министр образования и науки РА Анзаур Керашев, ректор Адыгейского государственного университета Дауд Мамий и ректор Майкопского государственного технологического университета Саида Куижева.

Делегацию приветствовали ректор Фехми Алтын, преподаватели и студенты университета.

Ректор университета Дюздже отметила, что с республикой сложились хорошие взаимоотношения, много внимания уделяется обучению представителей адыгской диаспоры. Более того, совместно с АГУ создана межвузовская программа по изучению адыгейского языка. С 2013 года преподаватели из Адыгеи обучают в университете Дюздже адыгейскому и русскому языкам турецких студентов, причем не только соотечественников-адыгов. Отмечается повышение интереса к изучению адыгского и русского языков.

«Благодаря сотрудничеству двух стран, заложены основы для системных культурно-образовательных контактов. Это дало возможность нам развивать отношения с вузами вашей страны, среди них и Адыгейский государственный университет. Мы благодарны ученым Адыгеи за помощь в разработке новых программ и также готовы к работе с Майкопским государственным технологическим университетом», – сказала Фехми Алтын.

Глава Адыгеи поблагодарил ректора за сотрудничество и подчеркнул перспективность международных образовательных проектов.

«Сотрудничество в культурной и образовательной сфере наших субъектов вышло на достаточно высокий уровень. У нас оба вуза имеют опыт обучения иностранных студентов. Мы рады реализуемым проектам университетов Дюздже и АГУ и будем всячески способствовать дальнейшему развитию двусторонних инициатив», – отметил Мурат Кумпилов.

О совместной работе по реализации образовательных программ сообщил ректор АГУ Дауд Мамий. По его словам, в 2015 году подписан договор о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры с университетом Дюздже, а в октябре прошлого года – допсоглашение для реализации совместных научно-исследовательских проектов «Ботанический сад» и «Стратегическое партнерство в сфере образования».

Ректор Майкопского государственного технологического университета Саида Куижева заявила о готовности рассмотреть возможность сотрудничества по обучению студентов из Турции.

Кроме того, ректоры вузов договорились, что в 2019 году на базе университета Дюздже будет организован студенческий фестиваль адыгской культуры в рамках международного фестиваля национальных культур.

Глава Адыгеи поддержал данное предложение и дал поручение министру культуры РА и министру образования и науки РА оказать необходимое содействие в организации фестиваля. Кроме того, Мурат Кумпилов пригласил преподавателей, студентов и представителей диаспоры стать участниками Международного фестиваля адыгской культуры, который проводится в Адыгее один раз в два года. Также Глава республики отметил преподавателей Адыгеи, которые внесли вклад в создание научно-образовательной программы по изучению в университете Дюздже адыгейского и русского языков и поручил наградить ученых.

Для расширения направлений сотрудничества предложен ряд других инициатив: реализация практического курса «Русский язык как иностранный для школьников г. Дюздже»; проведение лекций «Здравствуйте! Культура общения и приветствия в России» и конференций «Дорога в Россию!».

Стороны отметили также необходимость продолжить совместную работу для выпуска новых научно-методических пособий, учебников, договорились о сотрудничестве с преподавателями вузов, об обмене студентами. Речь также шла о расширении научных и культурных связей между университетами, совместных исследованиях и перспективных коммуникационных проектах.

Завершился визит в университет Дюздже встречей со студентами, преподавателями, в ходе которой состоялась презентация двух вузов Адыгеи – АГУ и МГТУ – и научно-образовательного потенциала республики в целом.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость развития культурно-образовательных проектов, чему будет способствовать перекрестный год культуры и туризма, объявленный Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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