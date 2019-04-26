Глава Адыгеи и мэр Дюздже договорились о сотрудничестве в разных сферах деятельности

Обсуждение вопросов взаимодействия и налаживания деловые контактов продолжилось в мэрии Дюздже. Глава Адыгеи и мэр города Фарук Озлю отметили перспективность развития побратимских отношений, которые выводят в практическую плоскость договоренности органов власти регионов.

«Считаю, что улучшение наших взаимоотношений положительно повлияет на социально-экономическое развитие субъектов. Уверен, у нас получится установить побратимские отношения, поскольку в этом есть двусторонняя заинтересованность», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поздравил мэра города с недавним избранием на данный пост, что означает большое доверие населения. Отдельные слова благодарности Мурат Кумпилов выразил за хорошее отношение к соотечественникам.

«В Дюздже мирно живут представители разных национальностей. В этом плане мы считаем наш город образцовым. Значительную лепту в развитие города вносят черкесы. С их помощью и при вашей поддержке мы готовы к развитию побратимских отношений», - отметил Фарук Озлю.

В завершение стороны договорились продолжить диалог и на уровне муниципалитетов, предметно рассматривать предложения по сотрудничеству в разных сферах.