Краснодару подарили четырехметровое пасхальное яйцо

Пасхальное яйцо огромных размеров подарили кубанской столице представители бизнеса. Четырехметровое расписное чудо привезли вчера, 25 апреля, из Туапсинского района.

Фото: Карина САРДАРЯН

- В обхвате оно 2,5 метра, а весит полтонны, - сообщили в мэрии Краснодара.

Изготовлено гигантское яйцо из композитных материалов на заводе в Туапсе и расписали его тоже местные художники. На нем изображены кубанские пейзажи, знакомые каждому жителю Краснодарского края.

Фото: Карина САРДАРЯН

Полюбоваться приятным сюрпризом накануне одного из самых ожидаемых православными праздника можно на территории Свято-Екатерининского кафедрального собора в Краснодаре.

Фото: Карина САРДАРЯН

С утра, 26 апреля, здесь побывали уже десятки горожан.

Фото: Карина САРДАРЯН

Дарители рассчитывают, что добрую традицию делать городу подарки поддержат и остальные представители деловых кругов.