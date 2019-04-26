2019-04-26T18:02:37+03:00
Дом. Семья

Леопард Артек сменил прописку: Теперь он обитает в предгорной части Адыгеи

По словам исследователей, хищник освоился и успешно охотится
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Леопард Артек. Фото: пресс-службы Кавказского биосферного заповедника.Леопард Артек. Фото: пресс-службы Кавказского биосферного заповедника.
Изменить размер текста:

Артек стал самостоятельным. Редкий пушистый, выпущенный в Восточном отделе заповедника, вышел за его пределы и уже около полугода бегает по предгорному лесному массиву Адыгеи.

На леопарде до сих пор находится специальный спутниковый ошейник, который позволяет ученым следить за его перемещениями. Хищник давно освоился на территории. Питается он регулярно - охота у него всегда удачная. Свою первую добычу - молодого оленя - Артек поймал еще в сентябре 2018 года. Позже в лапах хищника был кабан и енотовидная собака.

Согласно свежим данным спутникового ошейника, леопард находился на одном участке в течение 35 часов. Как правило, это говорит об успешной охоте на крупную добычу.

- Но при проверке не было обнаружено никаких фактов, связанных с охотой леопарда или его присутствием, - сказал ведущий научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет. - По-видимому, Артек использовал это время для отдыха.

Позже стало известно, что в междуречье рек Белая и Лаба хищник задержался на 60 часов. Здесь и обнаружили исследователи останки самки кабана.

- Можно сказать, что Артек выбрал для себя предгорную часть Адыгеи и Краснодарского края, как наиболее подходящие места обитания зимой, - объясняет директор отделения «Российский Кавказ» WWF России Валерий Шмунк.

Именно здесь, как говорят исследователи, мало снега, который Артек, как самый настоящий кот, избегает, зато много копытных, а значит без обеда леопард точно не останется.

Напомним, сегодня в дикой природе российского Кавказа осталось всего четыре особи переднеазиатского леопарда. Это товарищ Килли - Ахун, который живет в Кавказском заповеднике, Волна и Эльбрус, обитающие в Осетии, а также Артек.

В феврале 2019 года от рук браконьеров погиб один из трех первых леопардов, выпущенных в дикую природу из сочинского питомника. Килли убили ради шкуры ценой в 700 000 рублей. А в январе 2018 года самка леопарда Виктория погибла в горах Сочи после неудачной охоты.

В центре разведения готовят к выпуску еще пять животных. Отправиться на волю они могут уже летом 2020 года. Правда, теперь специалисты центра хотят предусмотреть дополнительные риски. Быть может, их даже научат обитать на определенной территории, где за ними могут следить ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Республики Адыгея»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Шарпланинская овчарка: что нужно знать о породе
Одна из самых редких пород собак в мире шарпланинская овчарка - надежный помощник и верный друг, большой зверь с югославских горных пастбищ, способный стать защитником для самых маленьких членов семьи и реальной угрозой даже для медведя
Юрий Куклачев: Пугливые артистами не становятся. Даже коты
Самому обаятельному укротителю Мурок и Мурзиков исполнилось 70 лет. Создатель знаменитого московского Театра кошек рассказал, почему стал клоуном, хотя хотел быть летчиком, куда делся кот Борис из рекламы, и какова судьба хвостатых пенсионеров
Новости 24
Из Анапы станет проще добраться до Крыма
На Кубани продолжат ремонтировать учреждения культуры
В Краснодаре вор уснул на месте преступления
Краснодар купил 27 новых трамваев
Краснодар получил деньги на выкуп детсадов в муниципальную собственность
Мать, избивавшую свою 4-месячную дочь, осудили на 5,5 лет тюрьмы
ВТБ развивает сотрудничество с Группой ЧТПЗ в области документарных операций
Два инспектора ДПС погибли под фурой в Краснодарском крае
В Краснодаре сын задушил и замуровал отца в стене, а потом еще год получал его пенсию
На Кубани приступили к севу риса
Поджигателей краснодарского ресторана задержали в Москве
В Краснодаре отремонтируют фасады 45 многоквартирных домов
На Кубани девушку и парня ударило током во время свидания на грузовом вагоне
С начала года на Кубани зарегистрировано десять новых сельхозкооперативов
На Кубани разработают схему размещения многофункциональных комплексов сервиса вдоль трасс
В Краснодаре открыли мемориальную доску журналисту Александру Гикало
В Сочи задержали 18-летнего парня, который «заминировал» лицей
В Геленджике закончится ралли ретро автомобилей «Нахимов»
В Краснодаре двум школам присвоили имена Александра Покрышкина и Володи Головатого
«Единый платеж» не выходя из дома: ПАО «ТНС энерго Кубань» упрощает оплату услуг ЖКХ
Клиенты ВТБ и Саровбизнесбанка могут бесплатно снимать наличные в своих банкоматах
На Кубани в 2019 году на поддержку животноводства выделили 300 млн рублей
В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» в майские праздники пройдут лекции и показы фильмов
В Краснодаре задержали мужчину, который состоит в террористической организации
В Краснодаре осудил троих мужчин, которые похитили предпринимателя
В Краснодаре девушка-водитель въехала в бордюрный камень и дерево