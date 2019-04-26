Леопард Артек сменил прописку: Теперь он обитает в предгорной части Адыгеи

Артек стал самостоятельным. Редкий пушистый, выпущенный в Восточном отделе заповедника, вышел за его пределы и уже около полугода бегает по предгорному лесному массиву Адыгеи.

На леопарде до сих пор находится специальный спутниковый ошейник, который позволяет ученым следить за его перемещениями. Хищник давно освоился на территории. Питается он регулярно - охота у него всегда удачная. Свою первую добычу - молодого оленя - Артек поймал еще в сентябре 2018 года. Позже в лапах хищника был кабан и енотовидная собака.

Согласно свежим данным спутникового ошейника, леопард находился на одном участке в течение 35 часов. Как правило, это говорит об успешной охоте на крупную добычу.

- Но при проверке не было обнаружено никаких фактов, связанных с охотой леопарда или его присутствием, - сказал ведущий научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет. - По-видимому, Артек использовал это время для отдыха.

Позже стало известно, что в междуречье рек Белая и Лаба хищник задержался на 60 часов. Здесь и обнаружили исследователи останки самки кабана.

- Можно сказать, что Артек выбрал для себя предгорную часть Адыгеи и Краснодарского края, как наиболее подходящие места обитания зимой, - объясняет директор отделения «Российский Кавказ» WWF России Валерий Шмунк.

Именно здесь, как говорят исследователи, мало снега, который Артек, как самый настоящий кот, избегает, зато много копытных, а значит без обеда леопард точно не останется.

Напомним, сегодня в дикой природе российского Кавказа осталось всего четыре особи переднеазиатского леопарда. Это товарищ Килли - Ахун, который живет в Кавказском заповеднике, Волна и Эльбрус, обитающие в Осетии, а также Артек.

В феврале 2019 года от рук браконьеров погиб один из трех первых леопардов, выпущенных в дикую природу из сочинского питомника. Килли убили ради шкуры ценой в 700 000 рублей. А в январе 2018 года самка леопарда Виктория погибла в горах Сочи после неудачной охоты.

В центре разведения готовят к выпуску еще пять животных. Отправиться на волю они могут уже летом 2020 года. Правда, теперь специалисты центра хотят предусмотреть дополнительные риски. Быть может, их даже научат обитать на определенной территории, где за ними могут следить ученые.