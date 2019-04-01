Глава Адыгеи провёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в РА

Как доложил министр образования и науки РА Анзаур Керашев, в республике функционируют свыше 300 образовательных организаций, подведомственных министерству. Все они оборудованы «тревожными кнопками», программно-аппаратными комплексами «Стрелец-мониторинг», практически везде организовано системное видеонаблюдение. В минувшем году проведено категорирование объектов образования, изготавливаются сметы на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности. В общей сложности на эти цели требуется свыше 23 млн. рублей. Кроме того, значительных расходов потребует постановка образовательных организаций под охрану.

Глава республики поручил профильному министерству тщательно изучить ситуацию и проработать варианты решения данной задачи.

О взаимодействии в данной сфере сообщил министр внутренних дел по РА Владимир Алай. Так, проводятся проверки защищённости детсадов и школ, маршруты нарядов полиции приближены к образовательным организациям, регулярно проходят оперативно-профилактические мероприятия. Так, в минувшем году было проведено свыше 3 тыс. лекций и бесед с подростками. Налажено взаимодействие полиции со школьными администрациями.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по РА Игорь Нечаев доложил о результатах обследования объектов образования и обозначил основные выявленные недостатки.

Также участники заседания заслушали информацию о реализации мероприятий по предупреждению и пресечению экстремистских проявлений в молодежной среде, противодействию распространения на территории Республики Адыгея радикальных религиозных идей, идеологии насилия, межнациональной и межконфессиональной нетерпимости. По данным вопросам выступили министр образования и науки РА Анзаур Керашев, начальник Управления ФСБ РФ по РА Виктор Шаменков, председатель Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов.

«Необходимо провести обучение социальных педагогов и школьных психологов, медицинских работников для выявления учащихся, которым требуется психологическая помощь и поддержка взрослых. Ещё раз проверьте работу телефонов доверия для детей и подростков, чтобы они не оставались один на один со своими проблемами и знали, куда можно обратиться», - прокомментировал Глава Адыгеи.

Также в рамках заседания был заслушан доклад начальника Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам РА Сергея Колесникова о принимаемых мерах по обеспечению безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Глава республики поручил профильному Управлению контролировать эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. В текущем году на эти цели направлено почти 90 млн. рублей.

Отдельно было дано поручение руководителям муниципалитетов и министерству сельского хозяйства РА навести порядок в прудовых хозяйствах и, после определения статуса всех местных гидротехнических сооружений, обязать их владельцев проводить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности эксплуатации ГТС.