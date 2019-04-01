2019-04-26T13:54:48+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи провёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в РА

Меры по обеспечению безопасности образовательных организаций обсудили на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в РА под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как доложил министр образования и науки РА Анзаур Керашев, в республике функционируют свыше 300 образовательных организаций, подведомственных министерству. Все они оборудованы «тревожными кнопками», программно-аппаратными комплексами «Стрелец-мониторинг», практически везде организовано системное видеонаблюдение. В минувшем году проведено категорирование объектов образования, изготавливаются сметы на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности. В общей сложности на эти цели требуется свыше 23 млн. рублей. Кроме того, значительных расходов потребует постановка образовательных организаций под охрану.

Глава республики поручил профильному министерству тщательно изучить ситуацию и проработать варианты решения данной задачи.

О взаимодействии в данной сфере сообщил министр внутренних дел по РА Владимир Алай. Так, проводятся проверки защищённости детсадов и школ, маршруты нарядов полиции приближены к образовательным организациям, регулярно проходят оперативно-профилактические мероприятия. Так, в минувшем году было проведено свыше 3 тыс. лекций и бесед с подростками. Налажено взаимодействие полиции со школьными администрациями.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по РА Игорь Нечаев доложил о результатах обследования объектов образования и обозначил основные выявленные недостатки.

Также участники заседания заслушали информацию о реализации мероприятий по предупреждению и пресечению экстремистских проявлений в молодежной среде, противодействию распространения на территории Республики Адыгея радикальных религиозных идей, идеологии насилия, межнациональной и межконфессиональной нетерпимости. По данным вопросам выступили министр образования и науки РА Анзаур Керашев, начальник Управления ФСБ РФ по РА Виктор Шаменков, председатель Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов.

«Необходимо провести обучение социальных педагогов и школьных психологов, медицинских работников для выявления учащихся, которым требуется психологическая помощь и поддержка взрослых. Ещё раз проверьте работу телефонов доверия для детей и подростков, чтобы они не оставались один на один со своими проблемами и знали, куда можно обратиться», - прокомментировал Глава Адыгеи.

Также в рамках заседания был заслушан доклад начальника Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам РА Сергея Колесникова о принимаемых мерах по обеспечению безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Глава республики поручил профильному Управлению контролировать эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. В текущем году на эти цели направлено почти 90 млн. рублей.

Отдельно было дано поручение руководителям муниципалитетов и министерству сельского хозяйства РА навести порядок в прудовых хозяйствах и, после определения статуса всех местных гидротехнических сооружений, обязать их владельцев проводить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности эксплуатации ГТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Адыгеи принял участие в форуме «Национальные проекты – этап «реализация»
В Московской области на площадке Корпоративного университета Сбербанка состоялся трёхдневный форум «Национальные проекты – этап «реализация» под руководством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева
Официальная делегация Адыгеи прибыла с деловым визитом в Турцию
Начался четырехдневный визит официальной делегации Республики Адыгея в Турецкую Республику. Цель визита – расширение торгово-экономических и культурно-образовательных связей с Турцией, а также развитие отношений с адыгской диаспорой
Спикер Великого Нацсобрания Турции и Глава Адыгеи заявили о значимости укрепления российско-турецких отношений
В ходе визита в высший законодательный орган власти Турции состоялся торжественный прием, который провел для Главы Адыгеи и всех членов делегации спикер Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп
Делегация Адыгеи встретилась с депутатами Великого Национального Собрания Турции
Представитель парламента Турции приветствовал Мурата Кумпилова, всех членов делегации Адыгеи и сообщил о проводимой работе по созданию договорно-правовой базы России и Турции
Новости 24
Из Анапы станет проще добраться до Крыма
На Кубани продолжат ремонтировать учреждения культуры
В Краснодаре вор уснул на месте преступления
Краснодар купил 27 новых трамваев
Краснодар получил деньги на выкуп детсадов в муниципальную собственность
Мать, избивавшую свою 4-месячную дочь, осудили на 5,5 лет тюрьмы
ВТБ развивает сотрудничество с Группой ЧТПЗ в области документарных операций
Два инспектора ДПС погибли под фурой в Краснодарском крае
В Краснодаре сын задушил и замуровал отца в стене, а потом еще год получал его пенсию
На Кубани приступили к севу риса
Поджигателей краснодарского ресторана задержали в Москве
В Краснодаре отремонтируют фасады 45 многоквартирных домов
На Кубани девушку и парня ударило током во время свидания на грузовом вагоне
С начала года на Кубани зарегистрировано десять новых сельхозкооперативов
На Кубани разработают схему размещения многофункциональных комплексов сервиса вдоль трасс
В Краснодаре открыли мемориальную доску журналисту Александру Гикало
В Сочи задержали 18-летнего парня, который «заминировал» лицей
В Геленджике закончится ралли ретро автомобилей «Нахимов»
В Краснодаре двум школам присвоили имена Александра Покрышкина и Володи Головатого
«Единый платеж» не выходя из дома: ПАО «ТНС энерго Кубань» упрощает оплату услуг ЖКХ
Клиенты ВТБ и Саровбизнесбанка могут бесплатно снимать наличные в своих банкоматах
На Кубани в 2019 году на поддержку животноводства выделили 300 млн рублей
В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» в майские праздники пройдут лекции и показы фильмов
В Краснодаре задержали мужчину, который состоит в террористической организации
В Краснодаре осудил троих мужчин, которые похитили предпринимателя
В Краснодаре девушка-водитель въехала в бордюрный камень и дерево