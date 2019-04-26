Деловая пятница: Как на Кубани стать бизнесменом

Бизнес. С чем ассоциируется это слово? С достатком, свободой, с контролем над своей жизнью. У тех, кто чуть больше в теме, в голове возникают образы постоянного стресса и тревог о фирме, как о ребенке. Но это лирика. Реальность же такова, что стране необходимо создать пласт людей, которые сами зарабатывают себе деньги и дают возможность это сделать другим.

На разных уровнях - от федерального и до муниципального – есть меры поддержки. А уж сколько развелось бизнес-тренеров! Не сосчитать. И вот все больше и больше людей хотят уволиться с работы и уйти в свободное плавание. Но есть одно «но». В этом деле не обойтись без финансового риска. И ставить на кон так бережно скопленные или взятые в банках кредиты страшновато.

Именно для того, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о подводных камнях и дать напутствие, тем, кто только собирается уходить в свободное плавание, в пресс-центре «Комсомольской правды» в Краснодаре собрались представители бизнеса.

- Предприниматель – это то же профессия, причем, творческая. Не каждый может писать стихи, не каждый способен доказывать теоремы. Предприниматель – это еще и большая ответственность, - уверен директор Первореченского пивоваренного завода Андрей Дмитриев. – Мы привыкли за десятилетия существование советской власти жить в обойме: закончить институт, стать винтиком в системе. А нам в современных условиях нужно расширять горизонты, находить что-то новое, стать более самостоятельными и ответственными.

Марина Воробьева слева, Андрей Дмитриев в центре, Юлия Иванова справа Фото: vkluchigorod.ru

СКОЛЬКО НУЖНО ДЛЯ СТАРТА?

Это один из тех вопросов, на который нет однозначного ответа. Некоторые уверены, что нужно минимум миллион, а то и полтора. Другие с горящими глазами уверяют, что хватит из 30 тысяч рублей, и все зависит от самого бизнесмена.

И все равно с заемными средствами работать еще сложнее и страшнее, чем со своими. Ведь страх потратить деньги банка и остаться без бизнеса, да еще и с долгами порой парализует.

- В банках максимально возможная сумма по беззалоговому кредитованию для физического лица – миллион рублей. И то, если с бумагами все будет в порядке. Многие бизнесмены, в том числе начинающие, используют данный источник финансирования, - рассказывает начальник по работе с предприятиями малого бизнеса Райффайзенбанка Юлия Иванова. – Самая неблагоприятная ситуация, когда предприниматель берет на себя непомерную ношу не рассчитывая нагрузку к потенциальному доходу. Поэтому главная рекомендация владельцам бизнеса – соизмерить свою нагрузку и брать такой объем средств, при котором будут комфортны ежемесячные платежи банку и при этом будут удовлетворены личные потребности. Недостаточный анализ будущих финансовых расходов и дальнейшие сложности в обслуживании долгов – это довольно распространенная ошибка. Даже, когда бизнесов предупреждают, что вы не сможете при текущей ситуации обслужить свой долг, некоторые не верят и идут на риск. В итоге ситуация часто становится плачевной. Кому-то банки делают реструктуризацию, с кем-то общаются через суд, если компания не готова к диалогу, то ссуду банки могут передать организациям по взысканию долгов.

В КАКУЮ СФЕРУ ПОЙТИ?

Это еще один важный вопрос наряду со стартовыми вложениями. Край у нас курортный. Поэтому много людей идет в торговлю и сферу туризма и отдыха. В основном это продуктовые и другие магазины, парикмахерские и прочие сферы услуг.

- Бывают и такие случаи, что компании начинают с заурядной торговли, потом расширяются, потом у них появляется собственное производство, мощности и так далее, - добавляет Иванова.

Бывают и случаи, когда начинаешь что-то одно, видишь, что идет не очень. Переходишь в смежную область, потом в другую. И так до тех пор, пока не нащупаешь что-то свое.

- Мы сначала начали производить сыры. Но не пошло: не устраивал итоговый продукт. Потом перешли в пивоварение. Кроме того, занимаемся еще производством емкостного оборудования для молока, молочный продуктов, вина, пива, - вспоминает Андрей Дмитриев. – Успех, на мой взгляд, заключается в работе, работе и еще раз работе, но с умом. Все зависит не от того, что продаешь, а от того, как ты это делаешь.

КАК ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ?

В плане рекламы все очень сильно зависит от того, что надо рекламировать. Где-то лучше подойдет сарафанное радио, где-то телевидение, а где-то нужно все силы и деньги вкладывать в интернет. Не надо питать иллюзий, что через полгода-год будет стабильный плюс, а твой бизнес будет работать без тебя.

Ирина Гильманова слева, Татьяна Пуцилло справа Фото: vkluchigorod.ru

- В плане рекламы и продвижения сейчас все больше и больше людей уходят в интернет. Вплоть до того, что мы заказываем одежду и еду через интернет, - подчеркивает генеральный директор «B&D Group» Татьяна Пуцилло. – Когда денег на рекламу практически нет, соцсети приходят на помощь. Реклама онлайн стоит дешевле, чем ее классический, то есть бумажный или тв-аналог.

Эффективный маркетинг – это 80% успеха продаж. Важный вопрос: как создать точную кампанию без серьезных затрат и получить максимальный эффект?

- В последнее время мы наблюдаем рост интереса регионального бизнеса к услуге «Бесплатный номер 8 800». Он полезен как крупным игрокам рынка, так и микрокомпаниям. С «8 800» у вас всегда в кармане есть «козыри»: номер легко запомнить, «линия» никогда не занята, а звонок всегда бесплатный, - советует руководитель по корпоративному бизнесу МегаФона по Кубани и Адыгее Марина Воробьева. – Среди наших клиентов также популярна IP-телефония «Виртуальная АТС». Ее легко интегрировать в CRM-систему и контролировать процесс продаж от первого звонка до покупки. И третий продукт для эффективного маркетинга – это целевая смс-рассылка «МегаФон. Таргет». С ее помощью можно отправлять предложения именно тем клиентам, которые уже заинтересованы в вашем товаре. Просто создаете рассылку в личном кабинете по более чем десяти таргетам.

Все подобные услуги как раз более интересны малому бизнесу, так как у крупных компаний есть уже целые отделы рекламы и маркетинга. Там совершенно другие бюджеты.

КУБАНСКАЯ СПЕЦИФИКА

В Краснодарском крае есть преимущества. Во-первых, сюда съезжаются люди – потенциальные клиенты. Во-вторых, край богатый, не депрессивный.

- Здесь очень открытые люди. Очень любят акции. Например, мы объявили неделю бесплатного МРТ. Все места разошлись за день, - отмечает руководитель отдела маркетинга Медицинского лучевого центра Ирина Гильманова.

В итоге, чтобы начать свое дело, надо иметь стратегию развития, решимость, строгий расчет. Также нужно понимать, что в начале пути придется совмещать в себе сразу несколько человек и специалистов. Или же найти компаньона. Один, например, будет заниматься сухим расчетом, а другой возьмет на себе роль мотиватора и организатора.

Фото: vkluchigorod.ru

На Кубани для создания бизнеса есть все условия. Нет денег – дадут в долг, нет идеи – помогут найти в центрах содействия, нет сайта и продвижения – расскажут как. Забавная штука, приехавшие в Краснодарский край жители других регионов, отмечают, что здесь можно успешно воплотить самые безумные идеи и жить припеваючи. Согласны?

Итоги деловой пятницы на радио «КП»: