Руководство Адыгеи и Анкары договорились о развитии побратимских отношений

В диалоге приняли участие Алпер Ташделен – мэр самого крупного района Анкары Чанкая, а также руководитель Администрации Главы РА и Кабмина РА Мурат Тхакушинов, председатель Совета народных депутатов МО «Город Майкоп» Азмет Джаримок.

Приветствуя гостей, мэр Анкары отметил, что на данный пост он бы избран 31 марта, и переговоры с представительной делегацией под руководством Главы республики для него почетны и имеют большое значение для укрепления деловых и побратимских отношений.

«Между нашими странами развивается сотрудничество в разных сферах. Растет товарооборот. В этой связи отношения между органами местного самоуправления должны идти параллельно с государственными», – отметил Мансур Яваш.

Мэр заметил, что у Анкары уже установлены побратимские отношения с Москвой, Казанью, и власти столицы Турции также готовы выстраивать диалог с Адыгеей. Стимулирующим фактором в этом является взаимодействие с большой адыгской диаспорой Турции.

Были обсуждены и перспективы развития побратимских отношений района Чанкая с Майкопом, которые были заключены 24 года назад. Глава Адыгеи поддержал инициативу вывести сотрудничество на новый качественный уровень и придать ему дополнительный импульс.

«Мы видим, как сегодня динамично развиваются отношения между странами. В этом большая заслуга лидеров России и Турции. Но межнациональное сотрудничество не может быть полным без взаимодействия на уровне муниципалитетов. Майкоп много лет поддерживает дружеские взаимоотношения с районом Чанкая, Газиантепом. Заложив ранее традиции побратимских отношений, сегодня мы ожидаем активизации совместной деятельности, новых инициатив», – отметил Глава РА.

Мурат Кумпилов сообщил, что параллельно в ходе визита проходили встречи представителей отраслевых ведомств с коллегами в правительстве Турции. Обсужден целый ряд договоренностей в различных направлениях партнерства. Перспективным стороны считают создание совместных производств на основе местных ресурсов, а также сотрудничество в туризме, торговле, сельском хозяйстве. Планируется и реализация совместных культурно-образовательных проектов.

Мурат Кумпилов также выразил уверенность в том, что перекрестный год культуры и туризма России и Турции позволит связям между странами развиваться еще продуктивнее. Через культуру и туризм, взаимное общение, знакомство с историей, языком, традициями люди начинают лучше слышать и понимать друг друга.

«Уверен, налаживание связей повлечет за собой реализацию множества экономических и культурных проектов. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку со стороны органов власти Адыгеи в реализации перспективных начинаний», – подчеркнул Мурат Кумпилов.