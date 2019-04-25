Глава Адыгеи встретился с представителями адыгской диаспоры Дюздже

Она объединяет до 40 тыс. человек. Компактными местами проживания черкесов является ряд поселений. Глава Адыгеи побывал в ауле Копрюбаши (Хачезмий) и ауле Максудийе.

Обсудить перспективы взаимодействия и узнать из первых уст, чем живет историческая родина, прибыли практически все жители аулов.

Глава Адыгеи приветствовал участников встречи и поблагодарил их за бережное отношение к сохранению национальной идентичности. Отдельное внимание Мурат Кумпилов уделил старейшинам, пожав руку каждому.

Руководство черкесской ассоциации и аулов от имени всех представителей диаспоры поблагодарили Мурата Кумпилова за визит и отметили, что встреча с главой Адыгеи, руководителями органов власти республики имеет большое значение, придает силы и возможность почувствовать национальную гордость и единение с исторической родиной.

«Спасибо вам за теплый прием. Нам приятно знать, что адыги за рубежом не только чтут, но и сохраняют национальную культуру, язык, являются его носителями. Мы только приветствуем такое бережное отношение к истории нашего народа и будем вам оказывать в этом всю необходимую поддержку. Об этом также шла речь в ходе уже состоявшихся официальных переговоров с представителями органов власти Турции, её субъектов, в том числе и с губернатором провинции Дюздже и мэром города. Наша республика заинтересована в многоплановом сотрудничестве с Турцией, реализации как гуманитарных, так и экономических проектов. Здесь мы рассчитываем и на поддержку большой адыгской диаспоры, которая может стимулировать развитие достигнутых договоренностей», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Особое значение в деятельности черкесской (адыгской) диаспоры приобретает установление регулярных контактов с исторической родиной. Поэтому в ходе встречи представители диаспоры интересовались, чем живёт Адыгея, перспективами развития региона, мероприятиями программы поддержки соотечественников за рубежом и помощи в адаптации тем, кто решил переехать на историческую родину. В частности, в рамках республиканской госпрограммы, которая действует уже 10 лет, органы власти Адыгеи реализуют цикл мероприятий. Представители адыгской диаспоры Турции приглашаются на фестивали, конкурсы, значимые мероприятия Адыгеи. Организуется молодежный обмен, поездки тургрупп для знакомства с исторической родиной.

С целью изучения адыгейского языка разработаны и переданы черкесской диаспоре Турции методические пособия, учебники. Реализовано еще одно значимое мероприятие - включение адыгейского языка в международный интернет-проект «Вооk2», что позволяет адыгам за рубежом изучить родной язык. Обеспечивается ведение сайта республиканской газеты «Адыгэмакъ» на турецком языке; в журнале «Зэкъошныгъ» печатались литературные произведения соотечественников, организовано иновещание. ГТРК «Адыгея» созданы фильмы о соотечественниках. Общественным организациям предоставляется информация, нацеленная на формирование положительного имиджа России и Адыгеи, а также материалы о туристических маршрутах Адыгеи, инвестиционных проектах.

Представители черкесской ассоциации Дюздже в очередной раз поблагодарили Мурата Кумпилова за поддержку отношений с соотечественниками за рубежом, которую они постоянно ощущают. Это подтверждает визит правительственной делегации Адыгеи в Турцию.

«Несмотря на то, что многие поколения адыгов уже родились здесь, Адыгея всегда для нас будет родиной. Там наши корни, о которых мы никогда не забываем и бережно храним национальную культуру, язык, традиции. Спасибо большое Вам, уважаемый Мурат Каральбиевич, за поддержку. И сегодняшняя встреча ярко демонстрирует наши крепкие и нерушимые связи. Уверены, за ней последует укрепление наших связей с исторической родиной», - сказала Председатель Федерации Кавказских Ассоциаций Йылдыз Шекерджи.

В ходе посещения аулов их жители с удовольствием продемонстрировали делегации Адыгеи свое национальное творчество и результаты общественной деятельности. В ауле Хачемзий Главе республики показали Дом адыга, который одновременно является и своеобразным музеем. В ауле Максудийе Мурат Кумпилов посетил музей и посадил чинару, которая будет символизировать связь черкесов аула с исторической родиной.

«Мы рады тому, что наши земляки готовы направлять свои знания и умения на процветание Адыгеи. Находясь здесь, мы чувствуем себя, как дома. Об этом говорят не только названия аулов, но и гостеприимство, которым нас окружают, особая атмосфера и национальный колорит. Такая солидарность очень важна и полезна», - подчеркнул Мурат Кумпилов.