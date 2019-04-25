Глава Адыгеи провел встречу с губернатором провинции Дюздже

В рамках официального визита в Турцию делегация Адыгеи провела ряд переговоров в провинции Дюздже. Начались они со встречи Главы РА Мурата Кумпилова с губернатором турецкой провинции Даылы Зюлькифом.

Были обсуждены перспективные направления сотрудничества. Глава Адыгеи поблагодарил губернатора за поддержку проживающей в провинции адыгской диаспоры и отметил значимость развития уже существующих отношений, в частности, в образовательной сфере.

«Спасибо за теплый прием. И в Анкаре, и в Дюздже мы почувствовали радушие и желание развивать сотрудничество как на уровне общественных организаций, так и органов власти. Это - взаимный интерес. Мы готовы к расширению связей, тем более с Дюздже. Здесь проживает большая адыгская диаспора, которая может стать мостом в укреплении отношений, заключении деловых контактов», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи указал на необходимость в полной мере использовать созданные возможности на политическом уровне. В частности, необходимо активно включаться в мероприятия в рамках перекрестного года культуры и туризма России и Турции, объявленного лидерами стран.

Губернатор провинции также выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Адыгеей в различных сферах деятельности, появлении новых проектов. Залогом этому являются конструктивные российско-турецкие отношения, а также сложившиеся взаимодействие с адыгской диаспорой.

«У нас проживает большая адыгская диаспора, к которой мы с уважением относимся. Активно работает Адыгэ Хасэ. Со своей стороны, мы создаем для этого необходимые условия. При этом черкесы вносят существенный вклад в развитие Дюздже и укрепление нашего сотрудничества», - подчеркнул Даылы Зюлькиф.

В завершение Глава Адыгеи отметил, что итогом деловой встречи должны стать перспективные долгосрочные связи с турецким регионом на взаимовыгодных условиях, поскольку у обеих сторон немало проектов и интересных предложений, реализация которых направлена на улучшение благополучия жителей.