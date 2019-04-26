2019-04-26T18:02:37+03:00
Карта Кубани

Адыгея и Стамбул будут развивать деловые отношения

Сегодня в рамках официального визита в Турцию Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел переговоры с заместителем губернатора Стамбула Исмаилом Гюльтекином
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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Во встрече приняли участие Торговый представитель Российской Федерации в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин, руководитель Администрации Главы РА и Кабмина РА Мурат Тхакушинов и помощник Главы РА по инвестиционной политике Петр Гарнага, а также руководители Федерации кавказских обществ Турции.

Исмаил Гюльтекин приветствовал Главу Адыгеи, всю делегацию и подчеркнул важность развития отношений, а также указал на роль черкесской диаспоры в жизни города.

«Обмен опытом, знаниями и нахождение общих решений этих проблем еще больше будут способствовать развитию наших регионов. Это пойдет на пользу нашим народам и станет продолжением дел, направленных на укрепление турецко-российских отношений», – сказал Исмаил Гюльтекин.

Глава Адыгеи поблагодарил за доброжелательный прием, сообщил о насыщенной программе, которая включает в себя деловые контакты в экономической, культурной, образовательной и других сферах деятельности. Серьезная работа проводится совместно с Посольством РФ и Торгпредством РФ в Турции.

«В ходе визита мы уже провели ряд переговоров, деловых встреч в Анкаре, Дюздже. Заинтересованы и в многостороннем взаимодействии со Стамбулом. Для этого у нас есть много общих точек соприкосновения, в том числе и большая адыгская диаспора. Спасибо за хорошее отношение к нашим соотечественникам. Мы побывали в местах компактного проживания черкесов и почувствовали себя как дома. Жизнь и быт диаспоры практически не отличаются от наших. Черкесская диаспора – это одно из крепких звеньев для укрепления сотрудничества», – отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи назвал значимым преимуществом и культурное взаимодействие в рамках перекрестного года культуры и туризма России и Турции. Уже сегодня в Стамбуле состоится большой концерт. Национальную культуру республики представят ведущие ансамбли Адыгеи – «Исламей» и «Нальмэс».

Заместитель губернатора также отметил важность использования культурного и общественного потенциала для развития отношений. Он отметил, что в Москве в рамках года культуры и туризма Стамбул уже принимал участие в фестивале, и предложил использовать подобный формат для культурного обмена между Майкопом и Стамбулом.

Глава Адыгеи поддержал данную инициативу и отметил, что подобная договоренность уже есть с Дюздже, где в этом году на базе университета пройдет молодежный фестиваль. Мурат Кумпилов также пригласил творческие коллективы Стамбула принять участие в международном фестивале адыгской культуры, который проходит в Майкопе.

Айдар Гашигуллин также выразил готовность содействовать развитию делового и гуманитарного сотрудничества, отметив растущий интерес жителей Турции к культуре народов России, в частности, Северного Кавказа. Подтверждением этому является организация в Стамбуле ежегодного фестиваля кавказского танца.

Также были обсуждены перспективы развития туризма, стороны заявили о готовности содействовать компаниям Адыгеи и Стамбула в заключении контрактов по организации туров. В ходе диалога стороны пришли к единому мнению, что в современных реалиях необходимо использовать все преимущества российско-турецких отношений, плоды большой совместной деятельности лидеров двух стран для установления новых деловых контактов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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