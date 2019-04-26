В Геленджике неисправны сирены, а в Анапе нет пожарных гидрантов

В Краснодарском крае установилась теплая погода, народ отправляется на пикники в лес, сжигает на участках мусор и палит засохшую листву. И пока народ отдыхает и наводит порядки, у спасателей началась самая горячая пора.

- Весна и лето – самые пожароопасные периоды. И каждый район Кубани должен быть во всеоружии, если вдруг случатся возгорания, - говорит ио начальника МЧС Краснодарского края Иван Лунев. – В нашем регионе несколько районов, которые считаются пожароопасными – это Сочи, Геленджик, Анапа, Новороссийск, Туапсинский и Крымский районы. Здесь местным властям нужно особенно внимательно подходить к системе пожарной безопасности. Но, к сожалению, к пожароопасному периоду готов только один Сочи, остальные – ограниченно готовы. Наше ведомство проверило все эти населенные пункты и до середины мая мы дали время на устранения всех нарушений.

А нарушений в пяти районах края предостаточно. И если на местах не приведут в порядок всю систему пожарной безопасности до середины мая, глав районов и тех чиновников, которые отвечают за нее, будут штрафовать. Суммы выходят приличные – до 500 тысяч рублей.

В Геленджике

На курорте проверки МЧС показали, что здесь за пожарными проездами во дворах никто не следит. Есть такие, которые попросту закрыты и в случае ЧП проехать машина спасателей просто не сможет.

- В городе просто не организована работа по проверкам состояния внутридворовых проездов, - пояснили в МЧС РФ по Краснодарскому краю. – Проверили мы и систему оповещения людей о ЧС. Когда включали все устройства, четыре электросирены не сработали.

Одна из них находится на улице Ленина, 30. Она не работает из-за того, что в этом здании идет ремонт, и поэтому ее отключили. Хотя даже во время работ ни в коем случае нельзя вырубать сирены.

Неисправны сирены и на улице Горького, 70 и Просторной, 1Г. У них поломаны двигатели.

Отключена «сигналка» и в поселке Прасковеевка. Находится она на базе отдыха «Золотая лоза».

Не понравилось сотрудникам МЧС и то, как организовано дежурство единой диспетчерской службы Геленджика.

- Например, замначальника ЕДДС не знает о существовании закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», оперативный дежурный ЕДДС вообще не допущен к несению дежурства, слабо знает обязанности по порядку действий при возникновении возгорания сухой травы на территории курорта, - объясняют «КП» в МЧС. - Занятия в системе профессиональной подготовки не проводятся, документация по организации профессиональной подготовки отсутствует. Также риски возникновения ЧС не изучаются, прогнозирование возможной обстановки не проводиться.

В Анапе

Здесь в селе Большой Утриш и в поселке Малый Утриш нет источников наружного противопожарного водоснабжения. То есть нет пожарных гидрантов. А еще нет пожарных подъездов к водоемам, чтобы огнеборцы могли набрать в свои машины воды. По закону у морей, рек или озер должны быть специальные забетонированные или заасфальтированные площадки, размером 12 х 12. Это нужно для того, чтобы пожарные машины смогли остановиться и набрать воды.

- В Малом Утрише не обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, не приняты меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, - говорят в МЧС. – А время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова превышает 20 минут. Этого ни в коем случае не должно быть. В сельской местности машина с пожарными должна приезжать за 20 минут, в городе – за десять. Не более.

Кроме того, в Малом Утрише в местах общего пользования нет ни огнетушителей, ни песка с лопатами. А еще в Большом и Малом Утрише возле лесов валяется мусор, сухая трава, валежник. Кинь спичку, и все это моментально вспыхнет, и огонь перекинется на деревья. Тогда лесных пожаров не избежать.

В Крымском районе

Для обычного человека эти нарушения покажутся незначительными, а вот спасатели уделяют им большое внимание. Ведь любая оплошность может стоит жизни людям, нанести угрозу природе. Так в Крымском районе нет указателей направления движения к пожарным водоемам, а те, что есть, не соответствуют требованиям. Например, стерлись цифры на табличках.

- Территория района не в полном объеме очищается от горючих отходов, мусора, сухой растительности, - пояснили в МЧС. – Не везде вдоль полей и лесов есть защитные противопожарные полосы.

Проблемы и с системой оповещения людей о пожаре, сирен не везде хватает. Зато работают они исправно.

В Новороссийске

В городе-герое, а также в сельских округах нет специальных рюкзаков на 15-20 литров для подноса воды. А еще на балансе мэрии не числится транспорт для доставки снаряжения в труднодоступные районы пригорода. Например, квадроциклов должно быть не менее 1-2 штук. Ведь именно на них проще добраться по лесу к месту ЧП, чем на внедорожнике или обычном автомобиле.

А еще для добровольных пожарных дружин в городе закупали специальные емкости для воды, но их проверяющие так и не нашли. Ну и неправильно оформлялись документы в одной из пожарных частей.

В Туапсинском районе

В Джубге, селе Георгиевском и Тенгинском пожарные гидранты в неисправном состоянии. А в целом по району не проведена проверка всех населенных пунктов на предмет пожарной безопасности.