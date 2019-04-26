Стала известна дата ввода платности на участке М-4 «Дон» в Краснодарском крае

29 апреля, в понедельник, в Краснодарском крае на основании распоряжения Правительства РФ от 17 августа 2017 г. №1766-р на автомагистрали М-4 «Дон» начиная с района станицы Павловской (1195 километр) и заканчивая Краснодаром (1319 километр) вводится режим платной эксплуатации.

С декабря прошлого года Система взимания платы действовала в тестовом режиме, чтобы наладить эксплуатацию, проверить технику на работоспособность. На данный момент Система полностью готова.

Существует три способа оплаты проезда - наличными деньгами, картой или при помощи транспондера T-pass (электронное устройство устанавливается на лобовом стекле). Если при первых двух вариантах необходимо произвести непродолжительную остановку, то последний позволяет свести к минимуму время прохождения автомобиля через пункты взимания платы. Система самостоятельно определит класс автомобиля, после чего деньги спишутся с лицевого счета, а шлагбаум откроется, разрешив дальнейшее движение.

Автомагистраль М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Фото: «Автодор – Платные дороги»

- Стоимость проезда по платному участку при оплате наличными или банковской картой для легкового автомобиля (1-ая тарифная группа) составит 200 рублей в дневное время и 120 рублей в ночное время, - сообщает «Автодор – Платные дороги». - Автомобилисты, использующие транспондер T-pass, смогут сэкономить 20 процентов.

Стоит отметить, что владельцы транспортных средств 1 и 2 тарифной групп смогут воспользоваться абонементом на 20 или 50 поездок (срок действия - 90 дней). С помощью абонемента можно хорошо сэкономить на проезде по платным участкам при условии неоднократных поездок. Так, стоимость одного проезда при наличии абонемента на 20 поездок составит 120 рублей, для абонемента на 50 поездок стоимость одного проезда составит 80 рублей.

ВНИМАНИЕ!

На данном участке организована открытая система сбора платы, при которой пользователи оплачивают проезд один раз, вне зависимости от пройденного расстояния, на пункте взимания платы (ПВП) на км 1223 трассы М-4 «Дон» при каждом его пересечении.

ВАЖНО!

Бесплатная альтернативная дорога: Р-217 "Кавказ" - дорога 03 ОП РЗ 03К-002 Темрюк - Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края - М-4 "Дон".

Автомагистраль М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Фото: «Автодор – Платные дороги»

КОНКРЕТНО

Три совета водителям

1. Обращайте внимание на знаки, установленные на трассе до въезда в зону - желтый знак, предупреждающий, что впереди платный участок трассы. По мере приближения к пункту взимания, вы увидите знаки ограничения скорости движения.

2. Не прижимайтесь близко к впереди едущей машине, оставьте место для маневра. Не «запирайте» въезд на ПВП, пока предыдущая машина не проехала. Если ее водитель что-то напутал, он сможет сдать назад.

3. Не прячьте транспондер, опасаясь, что аппаратура спишет деньги за автомобиль, находящийся перед вашим. Этого не произойдет - техника сканирует подъезжающий транспорт и «видит» количество машин. Надо только держать дистанцию, не прижиматься близко к едущему впереди автомобилю.