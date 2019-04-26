2019-04-26T18:07:23+03:00
Общество

«Марш памяти юных»: армавирские школьники разыскали 37 историй о детях-героях войны

Их портреты пронесут в «Бессмертном полку»
Виталий КАРНАУХ
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Благодаря движению «Марш памяти юных» школьники Армавира познакомились с подвигами новороссийца Вити НовицкогоБлагодаря движению «Марш памяти юных» школьники Армавира познакомились с подвигами новороссийца Вити Новицкого
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Патриотическое движение «Марш памяти юных» стартовало в Армавире в ноябре. Стартом послужила виртуальная энциклопедия «Дети-герои», которую создала библиограф армавирской библиотеки им. Крупской Юлия Королева.

– Мы решили продолжить эту тему, раскрыть ее шире, – говорит руководитель проекта, директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Ольга Нефедова. – На начальном этапе движения детям предложили изучить 37 историй юных кубанцев, которые проявили храбрость в военные годы и сведения о которых сохранились.

По данным виртуальной энциклопедии «Дети-герои», во время Великой Отечественной войны на Кубани погибли более 70 юных патриотов. Их имена установлены. Это армавирец Алёша Лазарев, юные мстители из Динского района Дима Олейник, Федя Бэхало, Ваня Саенко, краснодарская школьница Лида Воскресенская, Настя Быкова из Курганинского района, многие другие.

На протяжении всего года в школах шла поисково-исследовательская работа, результатом которой мы можем гордиться. Благодаря движению «Марш памяти юных» школьники Армавира познакомились с подвигами новороссийца Вити Новицкого, ейчанина Вити Чаленко и других ребят. Воспитанники школы «Развитие» связались с музеем Курганинска и разыскали фотографии Павлика и Коли Сергиенко – юных мстителей из станицы Воздвиженской.

– Я изучила биографию Лени Горба, – говорит Олеся Кароян, ученица 6 класса армавирской школы № 19 им. Леонида Горба и экскурсовод школьного музея. – Я горжусь партизанским подвигом юного героя. В то же время я чувствовала боль оттого, что Лёня погиб совсем юным. Поэтому и решила стать участницей движения «Марш памяти юных».

А история Лени такова: когда началась война, он вместе с отцом пошел в партизаны. «Я в тыл страны, отец, не пойду, – заявил Лёня, – а пойду с тобой в партизанский отряд». Был разведчиком и связистом Армавирского партизанского отряда под командованием Кадушкина, героически погиб 30 декабря 1942 года в неравном бою у поселка Сахрай (сейчас Новопрохладное в Республике Адыгея).

- Мы смогли заинтересовать детей этой научно-поисковой работой, - рассказывает Ольга Нефедова.

В День Победы учащиеся двадцати шести школ Армавира вместе со своими наставниками присоединятся к «Бессмертному полку» и пронесут по главной городской площади портреты юных героев Кубани и Республики Адыгея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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