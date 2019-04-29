В Краснодаре запустили фонтаны

В Краснодаре открыли сезон фонтанов! После «зимних каникул» их привели в порядок, почистили, заменили вышедшие из строя элементы и включили. По случаю запуска водных комплексов в городе устроили праздник. Почти у каждого фонтана выступили народные коллективы города, а потом их торжественно включили.

Творческие коллективы поют в день открытия фонтановФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Запустили все 11 муниципальных фонтанов.

На Главной городской площадиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Большой праздник прошел на Главной городской площади – здесь собрались сотни горожан и гостей крайцентра.

Городские фонтаны - прекрасное место встречи для влюбленныхФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В этот вечер вода переливалась всеми цветами радуги и играла музыка. И теперь до поздней осени фонтан на площади будет петь по вечерам каждую пятницу, субботу и воскресенье.

По пятницам и выходным фонтан на Главной городской площади будет работать в музыкальном режимеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

— Краснодар — это город фонтанов, - говорит начальник управления культуры города Ирина Лукинская. – И впервые в этом году, вместе с муниципальными, запускаются три фонтана в современных жилых комплексах. И кульминацией открытия сезона стал запуск главного городского фонтана на площади перед администрацией Краснодара. Этот фонтан -- достопримечательность нашего города, место притяжения для жителей и гостей.

Работают фонтаны до 22:00Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Все фонтаны открывали не сразу, а по строго определенному графику. Днем запустили водную чашу в Чистяковской роще. Далее - в парке «Городской Сад». Потом в сквере Жукова.

В сквере Жукова тоже торжественно открыли фонтан

А уже вечером – все остальные. В том числе и тот, который находится на Александровском бульваре возле Триумфальной арки.

Фонтан на Александровском бульвареФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А вишенкой на торте стал запуск двух масштабных светомузыкальных фонтанов – у кинотеатра «Аврора» и на Главной городской площади.

Фонтан у кинотеатра "Аврора"Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Посмотреть на то, как «просыпается» комплекс фонтанов у «Авроры» пришли сотни жителей и гостей города. Люди снимали на мобильники и наслаждались музыкой, которая постоянно меняется.

У комплекса фонтанов рядом с кинотеатром "Аврора" собрались людиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Этот комплекс тоже будет работать в музыкальном режиме в пятницу, субботу и воскресенье с 20:30 до 23:00.

Фонтан у "Авроры"Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кроме того, что фонтан поет, у него еще и несколько режимов пуска воды, а специальные фонари, установленные на дне чаш, переливаются разными цветами.