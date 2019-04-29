Погода на майские праздники 2019 в Краснодарском крае: выезду на шашлычки могут помешать дожди

Несмотря на то что наступил рабочий понедельник, мысленно у каждого жителя Краснодарского края уже аппетитно шкварчит мясо на углях под задорное пение птиц. На волю, прочь из городских джунглей стремится душа в ожидании приятного бонуса от работодателей — майских каникул. Тем более что на Кубани самое комфортное время года уже наступило — сочная зовет на природу, в райские (ну почти!) кущи.

- Не спешите надолго выезжать далеко от дома, - настоятельно советуют в краснодарском Гидрометцентре. - Приятная и даже жаркая летняя погода на майские праздники в Краснодарском крае очень нестабильна — весна все-таки.

Так, если завтра, 30 апреля, синоптики обещают лишь небольшую облачность и 23 градуса тепла, то в День весны и труда на регион обрушится мощный циклон с ветром и ливнями.

- При этом температура, что радует, еще и повысится, - сообщает «КП» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. - Будет +26 градусов тепла. И этот день станет самым жарким на предстоящей неделе.

Такой парниковый эффект очень приятен растительности и посевам сельхозкультур. Но совершенно ломает планы заработавшихся горожан, собравшихся на шашлыки.

- Расстраиваться не стоит, - успокаивает Светлана Попова. - Чем и приятна весна, своим непостоянством. То есть, на смену дождливому первому мая в следующие за ним дни солнечная погода будет все-таки превалировать над пасмурной. Но, собираясь на отдых, учитывайте это обязательно. В нашем климате нужно всегда быть на чеку.

По словам метеоролога, с 3 по 5 мая на прогулку берите зонты и ветровки. После жаркого 1 мая температура снизится до 20 градусов тепла, чтобы в воскресенье, 5 мая, снова порадовать жителей края +25 градусами.