Демонстрация 1 мая 2019 года в Краснодаре: как принять участие, где пройдет

Прошлогоднее шествие под вечным лозунгом: «Мир, Труд, Май» собрало на демонстрацию 1 мая в Краснодаре более 50 тысяч человек.

- В этом году, судя по заявкам, будет не меньше, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии. - Построение будет в 8 колонн. В первой, как водится, пойдут заслуженные жители Краснодарского края, ветераны. Во второй — руководство региона и города. Дальше — учителя, медики, полицейские и т.д. Место найдется для всех желающих: просто горожан или целых коллективов. Колонны двинутся от улицы Постовой до Главной городской площади в 10 утра.

Надо сказать, шествие нового времени мало чем отличается от Первомайских демонстраций советского прошлого. Обязательный атрибут участника процессии — транспорант, флаг, логотип предприятия, которое он представляет.

- Речевки и лозунги могут быть разными, главное, чтобы в них не было экстремистского содержания, - говорят в мэрии. - Форма одежды тоже на выбор. Многие приходят в футболках или кепках одного цвета. Эти моменты, чтобы избежать повторений, согласуются в Краевом профсоюзе заранее.

Кстати, в незабвенном прошлом школьники к 1 мая скупали в канцелярских лавках тонны цветной бумаги, чтобы в отсутствии живых гвоздик (не во всех уголках России в мае можно было раздобыть свеже срезанные цветы) соорудить искусственные. Причем, их размер, как и цвет мог быть самым разным. Подобный хенд-мейд теперь не приветствуется и остался лишь добрым воспоминанием. Хотя...

Организаторы предлагают участникам рассредоточиться по паркам кубанской столицы, где гостей праздника уже будут ждать творческие коллективы.

Парк «Городской сад» на улице Постовой

На начальном этапе шествия - в парке «Городской сад» концерты начнутся в 11.30, а завершатся глубоким вечером, в 22.00.

Парк «Солнечный остров» на улице Трамвайная, 2

Главная сцена первомайских гуляний — в парке «Солнечный остров» - откроется в 11 утра. Под звуки музыки здесь тоже можно будет прекрасно провести праздничный день. Тем более, что в 21.00 в честь открытия сезона здесь организаторы запустят салют.

В Чистяковской роще, по адресу Колхозная, 86, на площадке у фонтана праздник пройдет с 11 часов утра и до шести вечера. Здесь будет много современных танцев в исполнении юных артистов.

Насладиться по-настоящему летней погодой и Первомаем можно будет и в парке имени 30-летия Победы, и в каждом округе Краснодара.

В общем, направляйтесь на звуки музыки!