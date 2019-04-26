ВТБ Лизинг стал лидером среди лизинговых компаний Беларуси

Ассоциация лизингодателей Республики Беларусь признала ВТБ Лизинг Беларусь самой финансово устойчивой лизинговой организацией страны в 2018 г. и лидером в сегменте инвестиционного лизинга железнодорожного транспорта. Церемония награждения состоялась в Минском образовательном центре имени Йоханесса Рау в рамках подведения итогов работы крупнейших компаний отрасли за прошедший год.

Для ВТБ Лизинг 2018 г. стал одним из наиболее успешных в Республике Беларусь. Объем нового бизнеса превысил 200 млн белорусских рублей. Консолидированный лизинговый портфель увеличился за год почти в два раза и составил 387 млн белорусских рублей. 75% лизингового портфеля компании приходится на транспортную отрасль.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Наше подразделение в Беларуси уверенно расширяет свой бизнес и стабильно показывает высокие результаты. Мы активно развиваем сотрудничество с ключевыми игроками страны. В частности, в прошлом году мы заключили новые стратегические соглашения с государственным объединением «Белорусская железная дорога», за счет чего нам удалось кратно нарастить портфель и стать лидером в сегменте железнодорожного транспорта».