2019-04-29T12:01:47+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг стал лидером среди лизинговых компаний Беларуси

Церемония награждения состоялась в Минском образовательном центре имени Йоханесса Рау в рамках подведения итогов работы крупнейших компаний отрасли за прошедший год
Иван ЕГОРОВ
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Ассоциация лизингодателей Республики Беларусь признала ВТБ Лизинг Беларусь самой финансово устойчивой лизинговой организацией страны в 2018 г. и лидером в сегменте инвестиционного лизинга железнодорожного транспорта. Церемония награждения состоялась в Минском образовательном центре имени Йоханесса Рау в рамках подведения итогов работы крупнейших компаний отрасли за прошедший год.

Для ВТБ Лизинг 2018 г. стал одним из наиболее успешных в Республике Беларусь. Объем нового бизнеса превысил 200 млн белорусских рублей. Консолидированный лизинговый портфель увеличился за год почти в два раза и составил 387 млн белорусских рублей. 75% лизингового портфеля компании приходится на транспортную отрасль.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Наше подразделение в Беларуси уверенно расширяет свой бизнес и стабильно показывает высокие результаты. Мы активно развиваем сотрудничество с ключевыми игроками страны. В частности, в прошлом году мы заключили новые стратегические соглашения с государственным объединением «Белорусская железная дорога», за счет чего нам удалось кратно нарастить портфель и стать лидером в сегменте железнодорожного транспорта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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