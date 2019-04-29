Жителю Новороссийска не дали отправить за границу медаль Британской империи

Таможенники регулярно останавливают вывоз культурных ценностей из России. Недавно житель Новороссийска хотел отправить отцу в Израиль личные вещи. Среди них был китель военно-морского флота с 14 юбилейными наградами: «70 лет Великой Победы», «100 лет Военно-морскому флоту России» и т.д. Среди них на мундире висела и медаль Британкой империи, которую мужчина не задекларировал и не мог подтвердить ее собственность.

- Во время досмотра выяснилось, что медаль «За длительную и безупречную службу на Королевском флоте» является культурной ценностью, - говорит пресс-секретарь таможни Новороссийска Инна Кирчева. – Изготавливали медаль в период с 1910 по 1936 годы. Это награда, которую вручали за выслугу лет. Мужчина не смог доказать право собственности на нее. За не несоблюдение запретов и ограничений на ввоз-вывоз товаров его оштрафовали на 1000 рублей. Медаль конфисковали и передали в Росимущество. Ведомство отдало награду в Анапский археологический музей, там ее будут хранить постоянно.

Пока неясно, будет ли оспаривать право собственности на медаль ее последний хозяин, но в суд он не обращался. Награду готовят к оценке, по предварительным данным ее цена около 25 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Медалью «За длительную и безупречную службу на Королевском флоте» награждали моряков и офицеров во время правления короля Георга V, которые прослужили 18 лет.

Награда серебряная, литая со штампом и тканью. На ней изображение короля Георга V с надписью «GEORGIVS V BRITT. OMN. REX ET IND: IMP.» На другой стороне парусник и надписано: «FOR LONG SERVICE AND GOOD CONDUCT МEDAL ROYAL NAVY».