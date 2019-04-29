Жители Павловской собрались на трассе М-4 «Дон», требуя отменить платный проезд

С 29 апреля участок М-4 «Дон» с 1195 по 1319 километр стал платный. Из-за этого утром у терминалов оплаты собрались жители Павловской, чтобы отменить побор. Ведь для станичников это единственная дорога и, чтобы проехать по ней, им каждый день нужно отдавать по 200 рублей за поездку. Такое вече полицейские расценили как несанкционированный митинг и попросили граждан через час освободить дорогу. Но те против – мол, это не митинг, а остановились, чтобы перекусить и сходить в туалет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/706082" frameborder="0"></iframe> Жители Павловской перекрыли М-4 "Дон".Источник: Типичная Павловская

Проехать один раз по трассе для легковушки стоит 200 рублей днем, а 120 – ночью. Кто ездит часто, тому предлагают купить абонемент. С ним 20 поездок дешевле – по 120 рублей, а 50 поездок – по 80 рублей. В месяце 20 рабочих дней. Нужно совершить 40 поездок, чтобы житель Павловской, мог добраться на работу или по делам в Ирклиевскую. По тарифам цена вопроса 4800 в месяц плюс топливо.

- Мы собрались здесь потому, что у нас нет денег, чтобы проехать в Ирклиевскую по делам или на работу, - говорит девушка-водитель. – Вот 200 рублей у меня нет сейчас. Просим предоставить нам документы, кому принадлежит эта дорога.

За 32 километра придется платить 4800 в месяц

На протесты обратили полицейские, которые попросили жителей разъехаться через час. Угрожали привлечь к административной ответственности за митинг без предварительного предупреждения и согласования с властями.

- Даю час, чтобы разъехаться, - сказал в ролике полицейский. - Выберите старшего, организуйте митинг. Сейчас вам дадут штраф за несанкционированный митинг 50 тысяч рублей.

Альтернативные пути объезда

Но люди сказали, что не митингуют, а отдыхают. И остановились, чтобы сходить в туалет и перекусить. Тем временем власти Павловского района вместе с Росавтодором хотят ввести льготный проезд, а жителям станицы приходится платить каждый день по 400 рублей без учета бензина, чтобы ездить на работу и по делам в станицу Ирклиевскую, что в 32 километрах от райцентра.

ФОТО: Росавтодор

- С 29 апреля 2019 года будет осуществляться взимание платы за проезд транспортных средств по платному участку 1195 -1319 километр, - сообщает сайт администрации Павловского района. - Администрация Павловского района и руководство компании «Российские автомобильные дороги» рассматривают возможность предоставления льготного проезда для жителей Павловского района по направлению Краснодар-Новороссийск.

В пресс-службе МВД края от комментариев отказались.