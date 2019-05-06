Солнце, море, баскетбол. В Сочи завершился Суперфинал турнира «Локобаскет-Школьная лига»

В начале мая в Сочи царит прекрасная погода. Пальмы, теплое южное солнце, легкий морской бриз – все располагает к тому, чтобы перестроиться в летний расслабленный режим. Но собравшимся на «Адлер-Арене» совсем не до релакса.

Здесь, в сердце Олимпийского парка, проходит Суперфинал всероссийского турнира по баскетболу «Локобаскет-Школьная лига». Его участники – обычные мальчишки и девчонки, которые с детства влюблены в лучшую игру с мячом.

Нынешний розыгрыш лиги стал уже 13-м по счету. За эти годы турнир, который проводят «Российские Железные Дороги» и ПБК «Локомотив-Кубань», приобрел грандиозные масштабы – 22 региона – от Крыма до Приморья, более 200 тысяч участников!

Путь к олимпийской арене в Сочи начинался в обычных спортзалах еще в сентябре. И только 600 лучших игроков или 43 команды, выигравшие региональные этапы, получили право бороться за победу в Суперфинале.

Фото: Федор Обмайкин/ПБК Локомотив-Кубань

В течение недели определились по две команды у юношей и девушек, которым и предстояло сразиться за звание сильнейшей школьной команды России.

Первыми «золото» разыграли девушки. В финале сошлись сборная СОШ №1 из города Павлово Нижегородской области и действующий чемпион - команда гимназии №5 Черкесска.

Претендент оказался предельно мотивирован. Девчонки из Павлово два года назад были четвертыми, в прошлом году третьими и на этот раз попали в финал на обладательниц титула. И в этот день их ничего не смогло бы остановить.

MVP финального матча Мария Похмельнова из Павлово после игры сказала, что ее команда ни секунды не сомневалась в том, что сможет сместить чемпиона.

Ко второй половине матча нижегородская дружина создала перевес в 8 очков и удерживала преимущество до финальной сирены, несмотря на отчаянные попытки соперниц затащить игру в овертайм. 63:59 - и в школьной лиге «Локобаскет» появился новый чемпион!

Фото: Федор Обмайкин/ПБК Локомотив-Кубань

- Боевая игра! У нас было преимущество под кольцом, а вот защитники сегодня попадали не очень хорошо, иначе мы могли решить все пораньше. Два года назад на «Школьной лиге» мы были четвертыми, год назад – третьими. А теперь добрались до чемпионства! – тренер победительниц Владимир Барышников был счастлив.

После этого на паркет «Адлер-Арены» вышли друзья баскетбола, которые напомнили участникам Суперфинала о том, что спорт объединяет, и провели товарищескую встречу.

Фото: Федор Обмайкин/ПБК Локомотив-Кубань

Составы «Красных» и «Белых» изобиловали звездными именами: олимпийский чемпион по борьбе Мурат Карданов, олимпийский чемпион по гандболу Игорь Лавров, олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков, президент турнира «Локобаскет» Андрей Ведищев. Тренерами выступили двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев, и олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко.

Фото: Федор Обмайкин/ПБК Локомотив-Кубань

Наставники включили в суперзвездные команды и несколько участников Суперфинала, которые не затерялись среди своих кумиров.

В этом матче было все – броски сверху, блокшоты, сумасшедшие дальние попадания. В итоге победу одержали «Красные» - 37:32, а лучшим снайпером оказался Андрей Ведищев.

— Это был дружеский матч, который показал, насколько круто играть в баскетбол. Это не просто игра, а возможность объединить разных людей. Но я не видел ни одного товарищеского матча, в котором бы не разгорались страсти, - поделился впечатлениями от матча руководитель отдела регионального развития Российской федерации баскетбола Владимир Дячок.

Что касается будущего турнира «Локобаскет», то у РФБ есть желание, чтобы проект охватывал не только старшеклассников, но и ребят младшего возраста. И у кураторов проекта уже готов ответ – школьная лига продолжит расширяться.

Анатолий Мещеряков Фото: Федор Обмайкин/ПБК Локомотив-Кубань

- Атмосфера на этом турнире всегда непередаваемая, это настоящий праздник для детей. Открою небольшой секрет, мы хотим дать шанс попробовать свои силы учащимся средней школы, которых мы не можем увидеть на чемпионате России. У нас будет больше времени, чтобы ребят подготовить. Это шанс стать профессионалами и для них, и для нас еще одна возможность увидеть новых ребят, — сказал президент лиги Андрей Ведищев.

Ну а после этого настало время решающей битвы. В главном финале года сошлись СОШ №9 из Павлово и СОШ №17 из Феодосии. Этот матч видела вся страна – прямую трансляцию вел федеральный канал.

Фото: Федор Обмайкин/ПБК Локомотив-Кубань

Парни начали без раскачки и стали палить из всех орудий! Каждая атака завершалась точным попаданием и чаще всего из-за дуги. Но на старте преуспели павловчане, которые мчали к золотому дублю для своего города.

Фото: Федор Обмайкин/ПБК Локомотив-Кубань

При счете 14:22 наставники крымчан взяли тайм-аут, он помог притормозить отрыв соперника – 19:26 после первой четверти. Во второй десятиминутке феодосийцы стали отставать уже на 11 очков, однако смогли соорудить впечатляющий камбэк, подобравшись на расстояние одной атаки. Парни из Павлово сдержали натиск и нанесли сокрушительный удар по сопернику, собрав невообразимое количество подборов в нападении и увеличив отрыв до критических значений.

Фото: Федор Обмайкин/ПБК Локомотив-Кубань

В третьей четверти разница перевалила за 30 очков и исход финала стал очевиден. В концовке команда из Крыма смогла соорудить небольшой рывок, но это не помешало городу Павлово выиграть турнир – 62:86. Фантастика, впервые в истории турнира две команды из одного города стали чемпионами! И первыми выбежали на паркет с поздравлениями девчонки!

Фото: Федор Обмайкин/ПБК Локомотив-Кубань

Ну а дальше – золотые футболки, вручение призов, медалей и кубков, «We are the champions», салют и неподдельные эмоции.

- «Локобаскет – Школьная лига» – это тот случай, когда важен даже не финал. Главное – это сотни тысяч детей, которые стали частью глобального баскетбольного турнира. Тем самым, мы вместе с клубом «Локомотив-Кубань» привлекаем все больше детей к занятиям спортом. Ну и, конечно, увеличиваем армию баскетбольных болельщиков! – резюмировал турнир Анатолий Мещеряков, статс-секретарь – заместитель генерального директора ОАО «РЖД», член попечительского совета турнира «Локобаскет – Школьная лига».

Фото: Федор Обмайкин/ПБК Локомотив-Кубань

А сразу после церемоний началась подготовка к следующему, уже 14-му по счету сезону школьной лиги «Локобаскет».

- В планах на следующий год расшириться еще на шесть регионов при поддержке «Российских железных дорог». Это большое дело, ведь дети – наше будущее, и в спорте они станут достойными гражданами своей страны. Мы продолжим развитие и плавно идем к своей мечте, когда «Локобаскет-Школьная лига» охватит все регионы России, - поделился перспективами директор турнира «Локобаскет – Школьная лига» Андрей Пахутко,