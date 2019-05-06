2019-05-06T15:36:59+03:00
Происшествия

Станичники устроили митинг, чтобы уволили директора школы, где училась девочка-каннибал

Люди также требуют, чтобы должности лишилась руководитель медведовского детского дома, где живет ученица
Виталий КАРНАУХ
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Мария сбежала из дома со своим 22-летним возлюбленнымМария сбежала из дома со своим 22-летним возлюбленным
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Месяц 12-летняя Мария О. (имя изменено) привыкала к новой школе в станице Медведовской Тимашевского район и искала новых друзей. А когда подружилась с ребятами, не стала скрывать свою страшную историю, как она попала в детдом.

Марию забрали у родителей и отправили в детский дом после шокирующего убийства парня 3 октября в Ленинградской области. Сама девочка жила в Сочи, но сбежала со своим 22-летним возлюбленным Аркадием Зверевым в деревню под Санкт-Петербургом. Остановилась парочка в поселке Новинка у 21-летнего знакомого. Ночью 3 октября как говорят следователи, между ними произошел конфликт и Аркадий зарезал хозяина дома ножом. А после отрезал голову и отрубил руки. Из груди парня вырезал куски плоти, а голову силовики обнаружили в печи. Когда шло следствие, Мария и Аркадий заявили, что съели своего товарища. Но до суда Зверев не дожил – наложил на себя руки в СИЗО. А так как Мария не достигла уголовно наказуемого возраста, ее и отправили в детский дом станицы Медведовской. А учиться стала в обычной сельской школе.

И когда девочка начала рассказывать своим новым друзьям о том, как ела человека, родители ее одноклассников подняли шум. Стали требовать от руководства школы, чтобы Марию перевели на домашнее обучение. Народ требовал, чтобы с понедельника ее не было в школе, иначе они оттуда заберут своих детей. Люди устраивали собрания и митинги в станице. Подключился глава Тимашевского района Андрей Палий и пообещал, что Мария будет учиться в детдоме, к ней станут приходить учителя из школы №2.

А вот директор детдома Антонина Цебулевская встала на сторону девочки.

– Это абсолютно нормальный ребенок, у нее нет никаких отклонений, - защищает Марию директор. - Почему она не может ходить в школу? Все сейчас очерняют ее, говорят неправду, якобы она рассказывает всем о вкусе человеческого мяса, говорит в подробностях об убийстве. Она никого не убивала, это говорят результаты экспертизы.

Станичники вышли на митинг Фото: Виталий КАРНАУХ

Станичники вышли на митингФото: Виталий КАРНАУХ

А когда девочку перевели на домашнее обучение, станичники вдруг вышли на митинг у школы – выдвинули новые требования - выселить Марию из Медведовской. А еще стали требовать уволить директора школы и детского дома!

- Мы не знаем, чего ожидать от директора детдома - кого она завтра приведёт в школу? - говорят родители. – А девочку не дома учить надо, а вообще выгнать из станицы!

Глава Медведовской Николай Авчинников, который тоже приехал на встречу со станичниками, заявил митингующим, что рассмотрит требования жителей. Каково будет его решение – пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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