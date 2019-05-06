В Сочи нашествие бабочек из Северной Африки

Жители Сочи обратили внимание на нашествие ярко-оранжевых бабочек. Их видели здесь и раньше, но в таком количестве, пожалуй, никогда. Насекомые облюбовали деревья и кустарники, а люди любуются крылатыми красавицами, хотя относятся к ним с опаской. Но ученые говорят, что причин для беспокойства нет.

Яркие гостьи, известные как репейницы или чертополоховки, прибыли на сочинское побережье из Северной Африки.

Репейницы в таком количестве мигрируют крайне редко Фото: Сочинский национальный парк

- Эта довольно привлекательная дневная бабочка окрашена в оранжевые тона с черными крапинками, а сидящая на стволе со сложенными крыльями – она совершенно незаметна, так как низ крыльев серый, под цвет коры деревьев, - рассказывает замдиректора Сочинского национального парка по научной работе Борис Туниев.

Причиной для миграции стало массовое размножение бабочки в горах Атлас и на севере Сахары. Перелетев Средиземное море, они распространились по Европе, Малой Азии и добрались до нашего побережья.

- В России эту бабочку можно встретить летом по всей Европейской части страны, где она с успехом размножается. Но очередной прилив «свежей крови» периодически происходит с первоначальной родине вида – Северной Африки, - говорит специалист.

Миграции происходят регулярно, но такие массовые крайне редко. Оценить удивительное явление можно в парке Дендрарий, где репейницы облюбовали цветущие кустарники.

Кстати, российское название бабочка получила в честь своего кормового растения. Этот вид любит тысячелистник, чертополох, крапиву и мать-и-мачеху.