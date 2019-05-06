2019-05-06T16:24:46+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет забег для малышей «Карапузы, на старт»

Спортивный праздник состоится 19 мая
Варвара ДЫМ
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Детский праздник пройдет 19 мая в КраснодареДетский праздник пройдет 19 мая в Краснодаре
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19 мая в 10:00 на стадионе «Кубань» в Краснодаре снова пройдет семейный праздник «Карапузы, на старт». Это соревнования для малышей и их родителей, которые определят самого смелого, ловкого и умелого бегуна. Пока малыши ползают и бегают, мамы и папы, бабушки и дедушки им могут активно помогать – выкрикивать кричалки, заманивать на финиш вкусняшкой и подбадривать. Возраст участников от 6 месяцев до 5 лет. Те, кто еще не умеет бегать, поползет. А ребятня постарше пробежит на скорость и сразится за свои первые в жизни медали.

Причем победителям достанутся не только награды, но и подарки от партнеров «Комсомольской правды». Всего же разыгрывать призы будем в нескольких номинациях и возрастных категориях.

Ну и куда без развлечений! Помимо самого забега, участников ждут конкурсы, игры с аниматорами, различные шоу и сладости. А за самые оригинальные костюмы, самую дружную группу поддержки ждут еще и подарки. Наградим и самых активных родителей

Чтобы принять участие в забеге, необходимо отправить заявку на электронную почту olga.bituk@phkp.ru. В письме обязательно укажите свои данные: Ф.И.О., имя и возраст вашего ребенка, контактные данные (телефон и адрес электронной почты).

Регистрация открыта до 18 мая включительно.

Мероприятие состоится 19 мая на стадионе "Кубань" в 10:00. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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