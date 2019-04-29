Новый восточный въезд в Краснодар построят к 2025 году за 15 миллиардов рублей

В Краснодаре в течение шести лет планируют построить новый восточный въезд в город. Для этого потребуется порядка 15 млрд рублей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Финансирование из бюджета будет обеспечено региональными и федеральными программами.

– Мы рассчитываем, что первые автомобили поедут по новому транспортному коридору уже к концу 2025 года. Это, безусловно, один из масштабных проектов ближайших шести лет. Бюджет транспортного коридора длинной в 23 км превышает 15 млрд рублей, – уточнил глава региона.

По планам, новая дорога поможет развитию нового микрорайона в поселке Новознаменском и станет еще одной магистралью к центральным улицам Краснодара, снизив нагрузку на улицу Северную. Кроме того, станут доступнее поселки Знаменский, Пригородный, Лорис и Индустриальный.

– Почти на всем протяжении новая дорога будет располагаться вдоль железной дороги. Поэтапно будут возводиться развязки, многополосные путепроводы. В районе улиц Восточно-Кругликовской и Трошева появится многоуровневая развязка через Тихорецкую, – отметил Вениамин Кондратьев.