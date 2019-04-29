В Краснодаре 1 мая стартует парковый сезон

Краснодар готовится к открытию паркового сезона, которое состоится в первые дни мая. В администрации краевого центра сообщают, что уже завершается благоустройство, высадка деревьев и цветов, проверка аттракционов и другие работы.

1 мая до позднего вечера во всех крупных парках столицы Кубани пройдет концертно-развлекательная программа. Начало запланировано с 10-11 часов.

В парке 30-летия Победы с 10 часов на главной сцене и центральной аллее выступят детские творческие коллективы, кроме того приготовлена игровая программа для малышей. Официальная церемония открытия «Парк приглашает друзей» начнется в 12 часов. Во второй половине дня и до вечера будут выступать коллективы и воспитанники детских школ искусств, городских танцевальных и вокальных студий.

На сцене парка «Солнечный остров» концертно-развлекательная программа будет продолжаться весь день с 10:30 до 22 часов. Здесь выступят артисты городских домов культуры, можно будет посетить выставки, мастер-классы и игровые программы для детей.

В Городском Саду горожан ждут с 11 часов. На сцене в парке будут петь, танцевать и веселиться коллективы городских Домов и центров культуры, Домов творчества, детской хореографической школы, детских школ искусств. Тут же можно оценить фотовыставку «Взгляд ребенка». А для людей постарше с 15 до 20:30 у малой сцены пройдет танцевальный вечер «Ритмы майского вальса».

В Чистяковской роще развлекательная программа также начнется в 11 часов. С 14:30 детей приглашают на музыкальную игру.

Кроме того, концерты и игры также пройдут на Бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне, в сквере по улице Красной станицы Старокорсунской, в Сельском доме культуры и спорта Елизаветинской, а также на других площадках по городу.