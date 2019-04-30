Ночь музеев – 2019 в Краснодаре: афиша гуляний, расписание выставок

18 мая с 19:00 до 00:00 пройдет Ночь музеев 2019 в Краснодаре. В этом году акция посвящена театрам.

- В эту ночь свои двери откроют 60 музеев Краснодарского края. В программе акции: музыкальные номера, танцевальные программы, мастер-классы, поэтические вечера и интерактивные площадки, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в управлении культуры региона. - Все фондовые выставки музеев можно посетить бесплатно!

Кроме музеев, будут допоздна работать библиотеки и досуговые учреждения.

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына

Здесь подготовил программу, посвященную 140-летию со времени открытия Кубанского Войскового этнографического и естественно-исторического музея. Сейчас это и есть археологический музей имени Фелицына.

В сквере Жукова, который находится рядом с музеем, расскажут об этапах становления учреждения. Представят здесь макеты дольменов, курганов, склеп Геракла и многое другое. А на сцене пройдет концерт, посвященный юбилею музея.

В самом музее можно бесплатно сходить на выставки: «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска», «Вехи истории. К 140-летию музея Фелицына», «К 50-летию олимпийского чемпиона А.Н. Москаленко». А еще пройдет театральная экскурсия .

Литературный музей Кубани

Здесь представят зрителям выставку о краснодарских дворах.

Художественный музей имени Ф.А. Коваленко

Все выставки музея можно посетить бесплатно. А именно: «Редкие книги из коллекции Ф.А. Коваленко», «Русское искусство XVI-начала XX века» и другие. В рамках Ночи музеев в Краснодаре представят и экспозицию работ кубанских студентов.

- Студенты из института культуры будут петь и танцевать, играть на музыкальных инструментах, - рассказали в музее. – Так же пройдут у нас мастер-классы по изготовлению театральной маски, печатной графике, театральному гриму.

Подготовили в музее и фотосоревнование «Коваленкоквест». А еще будет работать аква-грим и кукольный театр.

Краснодарский выставочный зал изобразительных искусств

Галерея в этот раз представит сразу две выставки. Одна на базе музея, что на улице Рашпилевской вторая - историческом парке «Россия – моя история».

Библиотека имени А. С. Пушкина

Библиотека покажет «Волшебный мир театра» - все книжные экспозиции будет посвящены именно этому искусству.

Краснодарская библиотека имени И.Ф. Вараввы

Здесь проведут презентацию театральных костюмов, мини-спектакли, а езе проведут мультимедийное путешествие по залам ведущих российских театров. Кроме чтения книг здесь также можно будет поучаствовать в мастер-классе по росписи театральных масок, изготовить панно и сфотографироваться в специальной зоне для селфи.

Краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых

Посетителей ждет виртуальное путешествие по Золотому кольцу России, театрам. А к 445-летию со дня рождения Уильяма Шекспира тут приготовили лекцию. Ну и конечно же куда без мастер-классвовю Здесь их будет много: создадут кукол, театральные декорации и многое другое.

«Кубанькино»

С 18:00 тут начнут показывать фильмы. В большом зале будут транслировать драму «Микеланджело. Бесконечность», в малом - «Потерянный мир». Представят еще и фильмы «Чайка», «Сирано. Успеть до премьеры», «Вечность», «Гроза».