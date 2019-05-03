Ляйсан Утяшева приехала в Сочи на маевку, чтобы попарить Волю в бане

Бургомистр курорта приехала проверить готовность к летнему сезону, а заодно провести здесь время с семьей. После экскурсий Ляйсан решила приехать сюда на отпуск летом.

ФОТО: Инстаграм Ляйсан Утяшевой

- Всех с майскими праздниками! – пишет гимнастка у себя в Инстаграм. - Бургомистр Розы Хутор приехал проверять готовность к летнему сезону. Внизу 24 градуса, а в горах снег. Невероятная красота. Каждый здесь найдёт занятие по вкусу. Тот самый момент, когда можно совместить и семейный, и спортивный активный отдых. Это безумное количество детских развлечений, детские пешие маршруты (походы). А наши дети так и рвутся в поход и на рыбалку. А я мечтаю покорить 7 часовую велотрассу и побывать в парке семи водопадов. Ну и, конечно, попарить Павла Алексеевича в бане. Эмоций море, я под впечатлением. Мне кажется, я точно знаю, где мы проведём наш летний отпуск.

Еще гимнастка провела зарядку для туристов в «Розе Хутор».