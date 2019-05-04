2019-05-04T12:41:31+03:00
Общество

Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Он ушел из жизни на 82-м году
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Валерий Самойленко Фото: krd.ruВалерий Самойленко Фото: krd.ru
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В ночь на 4 мая после продолжительной болезни скончался бывший глава кубанской столицы Валерий Самойленко. Свои соболезнования выразил нынешний мэр Краснодара Евгений Первышов.

- Валерий Самойленко — выдающаяся личность для нашего города. В истории Краснодара с именем Валерия Александровича связана целая эпоха. При его личном участии проходило становление органов местного самоуправления в их современном виде. Он внес огромный вклад в развитие столицы Кубани. Нынешние экономические успехи Краснодара — во многом его заслуга, — сказал действующий глава краевого центра.

Евгений Первышов назвал Валерия Самойленко «эффективным и стратегически мыслящим руководителем». При нем строились микрорайоны Гидростроителей, Юбилейный и Фестивальный, появились Тургеневский мост, путепроводы на улицах Садовой, Суворова и Тихорецкой, многие школы и детские сады. С его участием создано ТО «Премьера» и построен органный зал.

Валерий Самойленко возглавлял Краснодар в течение 13 лет – с 1987 по 2000-й годы. А до этого с 1968 года он был первым заместителем председателя горисполкома. С 2007-го года бывший мэр носил звание Почетного гражданина краевого центра.

О дате, времени и месте церемонии прощания с Валерием Самойленко будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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