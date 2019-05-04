2019-05-04T20:07:39+03:00
Общество

«Сегодня не 9 Мая, чтобы их бесплатно возить»: на Кубани водитель маршрутки отказался бесплатно везти ветерана

Заплатил за участника войны другой пассажир
Виталий КАРНАУХ
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Маршрутчики Тимашевска оказались в центре скандалаМаршрутчики Тимашевска оказались в центре скандалаФото: Виталий КАРНАУХ
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В час-пик на одной из остановок города Тимашевска ветеран Великой Отечественной ждал общественный транспорт. Когда подъехала маршрутка под №1, пожилой человек зашел внутрь. Надеясь на бесплатный проезд, сказал водителю, что является ветераном войны.

– Тут разразился скандал, – говорит очевидица Регина Клещенко. – Когда он сел, сказал, что ветеран и платить не будет. А женщина, которая сидела рядом с водителем и брала оплату за проезд, настаивала и кричала, чтобы он заплатил 20 рублей.

Регина уверена: было понятно, что дедушка действительно ветеран, хоть и не показал свой документ.

- Может, забыл, всякое бывает, – говорит она.

А вот водитель со своей «помощницей» верить на слово пожилому человеку не стали.

- Сегодня не 9 Мая, чтобы их бесплатно возить, – возмутились они. - Им такую поддержку оказывает государство, а платить никто не хочет!

На защиту дедушки встали обычные пассажиры. Пока мой молодой человек не оплатил проезд, помощница водителя не успокоилась.

Руководитель пресс-службы администрации города Тимашевска Ольга Устименко сообщила «КП»-Кубань», что с перевозчиком Андреем Конобой муниципальный контракт расторгнут. Следовательно, обязательств по льготному проезду никаких нет. Однако вместе с новым перевозчиком, который прославился на всю Кубань акцией «Бесплатный проезд за пятерку в дневнике», старый продолжает выходить на городские маршруты. Он не согласен с его отстранением.

По имеющейся в редакции информации, администрация города обратилась в суд для разрешения проблемы. Только в какие сроки будет вынесено решение – неизвестно.

Подписчики паблика в инстаграм, где была размещена новость, предложили собраться и проехать в этой маршрутке группой, оплатив проезд 50-ти копеечными монетами. Также посоветовали маршрутку игнорировать.

- Пусть вдвоем катаются со своей женой! Это поколение жизней своих не жалели, чтобы эти бессовестные имели возможность жить, - пишут в Сети.

– 6 мая по этому поводу соберут комиссию, – уточнила Ольга Устименко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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