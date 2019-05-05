Погода на Кубани с 6 по 9 мая: местами пройдет кратковременный дождь

На Кубани 6 и 7 мая днем и вечером местами возможен кратковременный дождь, а также гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы могут достигать 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, местами в крае до 16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 23-28 градусов, в отдельных районах края до 30 градусов.

Как сообщили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Кубани, на Черноморском побережье осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами 12-14 метров в секунду, на участке Анапа-Геленджик днем порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем она поднимется до 25 градусов.

По данным Яндекс.Погода, в крае 8 мая днем ожидается небольшой дождь, столбики термометров будут показывать 25 градусов, а ночью – 15. 9 мая утром ожидается небольшой дождь, днем и вечером облачно. Температура воздуха прогреется до +19, а ночью составит 13 градусов.

На Черноморском побережье в среду, 8 мая, ожидается небольшой дождь, днем ожидается до +18, а ночью – 13 градусов. В четверг также возможны осадки, температура воздуха днем составит 16 градусов, а ночью – 12.