2019-05-07T10:13:10+03:00
Общество

На Кубани причислили к лику святых священномученика Григория Никольского

Его прославление пройдет 12 мая в женском монастыре Марии Магдалины станицы Роговской
Виталий КАРНАУХ
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Ожидается прибытие тысячи паломников.Ожидается прибытие тысячи паломников.
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Прославление священномученика в Ейской епархии пройдёт впервые. Григорий Никольский стал первым священником епархии, которого причислили к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания.

- Для Кубани это событие имеет особое значение. В казачий край возвращается память о лучших его сыновьях, чтобы послужить примером для подражания в исполнении христианского вероучения, в котором так нуждается современное общество, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель пресс-службы Ейской епархии Евгения Озга.

Священномученик Григорий Никольский родился в 1854 году в семье священника. С юных лет избрал путь священства, окончил Новочеркасское духовное училище. В 1915 году был переведен в Марие-Магдалинскую женскую пустынь. В Гражданскую войну в 1918 году большевики ворвались в собор, схватили священника и увели подальше от монастыря, избили и расстреляли его.

Божественную литургию возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в сослужении епископов Ейского и Тимашевского Павла и Сочинского и Туапсинского Германа.

Ожидается прибытие тысячи паломников. Начнется литургия в 8:30 утра в Марие-Магдалинском женском монастыре по адресу: станица Роговская, ул. Кирова 162.

ИСТОЧНИК KP.RU

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