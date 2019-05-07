Миллиардеры на Кубани: совладелец аэропорта Шереметьево выращивает устрицы и мидии

Журнал «Форбс» опубликовал рейтинг экстравагантных инвестиций и покупок миллиардеров. В него вошел и Сергей Галицкий со своей яхтой за 225 млн долларов, а также несколько бизнесменов с недвижимостью на Кубани.

Яхты

По данным издания, судном «Quantum Blue» владеет Сергей Галицкий. Пришвартован корабль в Ницце во Франции, а стоит около 225 млн долларов. Построили ее по заказу в 2014 году в Германии. Длина корабля 104 метра, а ширина 16,8. На судне есть спортзал, кинотеатр, лифт, спа, бассейн, гараж для водной техники, вертолетная площадки и джакузи.

Сергей Галицкий отдыхает ан яхет 7 дней в году\ФОТО: пресс-служба президента РФ

Яхта «Rahil» принадлежит Аркадию Ротенбергу. Стоит в порту Сочи «Имеретинский», цена - 60 млн долларов. Судно собрали в Великобритании в 2011 году. По слухам, Ротенберг его выкупил у местного богача. Яхта вмещает 14 гостей, длина 65 метров.

Аркадий Ротенбрег припарковал свое судно в Сочи\ФОТО: Форбс

Устрицы и мидии

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко с состоянием 3,2 млрд долларов в 2017 году купил устрично-мидиевую ферму «Южная цитадель» под Геленджиком. Акваферма на 25 лет арендовала 4 участка акватории Черного моря площадью 1000 гектар. В год разрешено вылавливать максимум 260 тонн моллюсков, хотя в России потребление мидий и устриц около 6 тонн в год.

Винодельня

Геннадий Тимченко с состоянием 20,1 млрд долларов купил «Усадьбу Дивноморскую» с 47 гектар виноградников. Расположено предприятие в одноименном поселке рядом с Геленджиком. Премиальное вино продают в 38 московских магазинах. Еще этим напитком Путин в 2015 году угощал госсекретаря США Джона Керри. Эксперты оценивают винодельню в 120-170 млн рублей.