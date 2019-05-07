Краснодар и Сочи - самые быстрорастущие города края

Вряд ли можно удивить кого-то новостью о том, что население Краснодарского края растет. Большую часть этого прироста составляют те, кто решил переехать из других регионов. На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке тема переезда на Кубань одна из самых востребованных. Учитывая небольшую естественную убыль населения, которая фиксируется с 2017 года, можно говорить о том, что основной прирост дают именно приезжие.

Жители Краснодара особенно замечают это. Городские власти говорят, что численность населения стремится к полутора миллионам, но статистика - штука упрямая и нашла миллионного жителя только осенью прошлого года. Это событие удивительно совпало с празднованием 225-летия краевого центра.

Весной официальный орган статистики предоставил новые данные о численности населения городов и районов региона на начало 2019 года.

В Краснодаре проживает 1 007 964 человека, что на 17,7 тысячи больше, чем годом ранее. Подавляющее большинство новых горожан обитают в Прикубанском и Карасунском округах, которые продолжают активно разрастаться.

Не менее впечатляющими темпами даже по официальной статистике увеличивается численность населения Сочи. На 1 января 2019 года здесь зафиксировали 524 тысячи человек, за год до этого было на 16,7 тысячи меньше. Самые заселенные районы - Центральный и Адлерский, где живут 176 и 151,5 тысячи человек соответственно.

Третий город Краснодарского края – Новороссийск, с населением 338,2 тысячи жителей (прирост 3,8 тысячи).

Армавир же уменьшился на 0,4 тысячи жителей, и теперь городской округ населяет 208,8 тысячи человек.

Куда привлекательнее оказалась Анапа, в ее городском округе насчитывается 194,2 тысячи человек, что на 8,3 тысячи больше, чем в прошлом году, а в самом городе проживает 81,4 тысячи.

За пределами первой пятерки остался городской округ Геленджика, в который входят Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка и другие поселки. Он прирос незначительно - 117,7 тысячи человек на начало 2019 года. Только в самом городе живет 77,2 тысячи из них.

Горячий Ключ тоже прирос почти на две тысячи и теперь может похвастать численностью населения в 38 972 жителя, а с окружающими селами - и вовсе 67 981.

Среди остальных муниципалитетов выделяются ближайшие к Краснодару Динской и Северский районы, где также наблюдается прирост.

Зато теряют жителей Тимашевский, Тихорецкий, Усть-Лабинский, Курганинский и Кавказский, Павловский и Лабинский районы. Численность населения здесь уменьшилась на 600-1200 жителей. В остальных районах обошлось без существенных изменений. По официальной статистике, разумеется.