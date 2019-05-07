2019-05-07T15:43:36+03:00
Общество

Краснодар и Сочи - самые быстрорастущие города края

А в Усть-Лабинском и Тимашевском районах жителей становится меньше
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Переезд в Краснодар или Сочи - мечта многих жителей РоссииПереезд в Краснодар или Сочи - мечта многих жителей РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Вряд ли можно удивить кого-то новостью о том, что население Краснодарского края растет. Большую часть этого прироста составляют те, кто решил переехать из других регионов. На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке тема переезда на Кубань одна из самых востребованных. Учитывая небольшую естественную убыль населения, которая фиксируется с 2017 года, можно говорить о том, что основной прирост дают именно приезжие.

Жители Краснодара особенно замечают это. Городские власти говорят, что численность населения стремится к полутора миллионам, но статистика - штука упрямая и нашла миллионного жителя только осенью прошлого года. Это событие удивительно совпало с празднованием 225-летия краевого центра.

Весной официальный орган статистики предоставил новые данные о численности населения городов и районов региона на начало 2019 года.

В Краснодаре проживает 1 007 964 человека, что на 17,7 тысячи больше, чем годом ранее. Подавляющее большинство новых горожан обитают в Прикубанском и Карасунском округах, которые продолжают активно разрастаться.

Не менее впечатляющими темпами даже по официальной статистике увеличивается численность населения Сочи. На 1 января 2019 года здесь зафиксировали 524 тысячи человек, за год до этого было на 16,7 тысячи меньше. Самые заселенные районы - Центральный и Адлерский, где живут 176 и 151,5 тысячи человек соответственно.

Третий город Краснодарского края – Новороссийск, с населением 338,2 тысячи жителей (прирост 3,8 тысячи).

Армавир же уменьшился на 0,4 тысячи жителей, и теперь городской округ населяет 208,8 тысячи человек.

Куда привлекательнее оказалась Анапа, в ее городском округе насчитывается 194,2 тысячи человек, что на 8,3 тысячи больше, чем в прошлом году, а в самом городе проживает 81,4 тысячи.

За пределами первой пятерки остался городской округ Геленджика, в который входят Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка и другие поселки. Он прирос незначительно - 117,7 тысячи человек на начало 2019 года. Только в самом городе живет 77,2 тысячи из них.

Горячий Ключ тоже прирос почти на две тысячи и теперь может похвастать численностью населения в 38 972 жителя, а с окружающими селами - и вовсе 67 981.

Среди остальных муниципалитетов выделяются ближайшие к Краснодару Динской и Северский районы, где также наблюдается прирост.

Зато теряют жителей Тимашевский, Тихорецкий, Усть-Лабинский, Курганинский и Кавказский, Павловский и Лабинский районы. Численность населения здесь уменьшилась на 600-1200 жителей. В остальных районах обошлось без существенных изменений. По официальной статистике, разумеется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»
В Новосибирске судят супругов, которые в новогодние праздники подрались с участковым. Лейтенант Будуква впервые в присутствии прессы озвучил свою версию событий
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
Анапский музей военной техники пополнился новым экспонатом
Директора краснодарской фирмы подозревают в неуплате налогов
Кубанские полицейские будут нести службу в День Победы
Сочинские полицейские задержали наркоторговца
Ученики казачьих школ Краснодара приняли участие в параде кадетов в Москве
В Туапсе 21-летний парень «обчистил» витрины магазина электроники
В Ейском районе местные жители организовали наркопритон
В Славянском районе две легковушки сбили насмерть мужчину
Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» стал финалистом национальной премии «Хрустальный компас»
В «Орлёнке» пройдёт финал Всероссийской военно-спортивной игры
ВТБ снизил ставки по автокредитам
В Новороссийске установили экобоксы по сбору опасных отходов от населения
9 мая взрослые смогут посетить Сочи Парк по детским билетам
В центре Сочи потушили пожар в двухэтажном доме
На Кубани росгвардейцы присоединились к акции «Георгиевская лента»
На Кубани осудили директора цирка, допустившего нападение льва на 4-летнюю девочку
В Новопокровском районе начальник полиции пойдет под суд за взятку в 300 тысяч рублей
В Краснодаре более 2 тысяч человек пройдут маршем по Главной городской площади 9 Мая
Трефилов провел первую тренировку с ГК «Кубань» после операции на сердце
В Сочи загорелся жилой дом
Более 500 предприятий Кубани примут участие в ярмарке «АгроТУР - 2019»
В Краснодаре сбили женщину на пешеходном переходе
На Кубани ко Дню Победы покажут ролики о ветеранах-освободителях
В Геленджике открылся гольф-клуб
В Краснодаре на месяц ограничат движение транспорта по улице Ким
В Краснодаре вновь покажут отечественные фильмы под открытым небом