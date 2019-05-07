«Дед приехал на танке и спас меня»: краснодарец снял короткометражку ко Дню Победы

22-летний краснодарец Виталий Чепига так впечатлился отечественным фильмом «Т-34», что тоже решил снять нечто подобное. Правда, миллионных бюджетов не закладывал, шикарных спецэффектов не делал, но задумку свою осуществил. И ролик теперь набирает популярность в сети.

Мини-фильм Виталия рассказывает о том, как молодой парень ехал на парад и представил, как он сражается с немецким танком. На помощь приехал его дед на «Т-34» и спас.

- Я всегда относился к празднику с великим уважением, - рассказывает «КП» - Кубань» Виталий. – И эта идея вообще-то появилась еще три года назад. Я тогда создавал проект к 9 Мая, но из-за нехватки опыта пришлось его приостановить. И вот, когда на экраны вышел «Т-34», я воодушевился, нашел то, что меня зацепило. Особенно понравилась идея с замедлением времени.

Видеографикой Виталий Чепига занимается уже более пяти лет. Съемки ролика проходили в пригороде Краснодара в течение двух месяцев, помогал друг Денис Стиленко.

- Мы снимали на фотоаппарат и телефон, - говорит он. – А создавали мини-фильм в домашних условиях. Много времени ушло на раскадровку, разработку сценария, долго думали о том, как сделать спецэффекты, как применить замедленную съемку. Танк в кадре - не настоящий, а нарисованный. Все взрывы - это спецэффекты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707335" frameborder="0"></iframe> Краснодарец снял ролик к 9 мая.

По словам Виталия, на ролик длительностью более двух минут, он не потратил ни копейки.

Виталий Чепига. Фото: соцсети

- Только труд и упорство, - говорит он. – Но трудности у нас все-таки были. Дело в том, что вся графика делалась на ноутбуке, а он не самого лучшего качества, но мы это сделали! В моей семье никто не воевал, но это не говорит о том, что праздник должен пройти мимо меня. Я уважаю День Победы со школьной скамьи, в армии это уважение усилилось. Обязательно пойду на парад!

В интернете ролик набрал уже десятки тысяч просмотров, в планах автора отправить мини-фильм на центральные телеканалы.